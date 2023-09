Hungerlöhne in Gelsenkirchen? Zoll stößt auf Verdachtsfälle

Zollbeamte haben in Gelsenkirchen das Wach- und Sicherheitsgewerbe unter die Lupe genommen. Sie wurden in der Emscherstadt gleich mehrfach fündig.

Gelsenkirchen. Wach- und Sicherheitsdienste hat der Zoll genauer unter die Lupe genommen in Gelsenkirchen. Die Beamten sind mehrfach fündig geworden. Das Fazit.

Zollbeamte sind bei einer bundesweiten Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung vorgegangen. Im Visier der Beamten dieses Mal: das Wach- und Sicherheitsgewerbe. Das auch für Gelsenkirchen zuständige Hauptzollamt Dortmund beteiligte sich mit 91 Kräften an der Aktion. Sie wurden in der Emscherstadt sogar gleich zehn Mal fündig.

Verstoß gegen Mindestlohn im Wachdienst: Zehn Verdachtsfälle in Gelsenkirchen

Die Einsatzkräfte nahmen an den Standorten Gelsenkirchen, Hagen, Siegen und Dortmund insgesamt 241 Personen und ihre Arbeitsverhältnisse unter die Lupe. In Gelsenkirchen waren es 94. Daraus ergaben sich insgesamt 16 Verdachtsfälle hinsichtlich eines Verstoßes gegen das Mindestlohngesetz, in Gelsenkirchen waren es allein zehn Fälle. Neun Mal hatten die Prüfer insgesamt Grund zur Annahme, dass Mitarbeitende nicht angemeldet waren und keine Beiträge an die Sozialversicherungen abgeführt werden, in Gelsenkirchen war dies ein Mal der Fall.

Die Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) erfolgen risikoorientiert. Dabei führen die Zollkräfte sowohl stichprobenweise Prüfungen als auch vollständige Prüfungen aller Beschäftigten eines Arbeitgebers durch. In besonders von Schwarzarbeit betroffenen Branchen – dazu gehört demnach auch das Wach- und Sicherheitsgewerbe – führt die FKS ganzjährig regelmäßig bundesweite, aber auch regionale Schwerpunktprüfungen mit hohem Personaleinsatz durch.

