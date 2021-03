Hunderte Besucher bei der Kino-Lichtaktion am Sonntagabend

Auch das Traditionskino „Schauburg“ in Gelsenkirchen-Buer beteiligt sich am Sonntag an der bundesweiten Aktion und leuchtete von innen und außen in seinen schönsten Farben.

Die Aktion „Kino leuchtet. Für Dich.“ wurde in Gelsenkirchen zu einem Erfolg: Hunderte Besucher kamen zur „Schauburg“ und den „Apollo Cinemas“.

Auf eine riesige Resonanz stieß die Aktion „Kino leuchtet. Für Dich.“ am Sonntagabend, an der auch die beiden Gelsenkirchener Filmtheater teilgenommen haben. „Wir hatten im Laufe des Abends mehrere Hundert Gäste hier“, jubelte etwa Ralf Kolecki, der Leiter des „Schauburg“ in Buer.

Der Andrang sei so groß gewesen, erzählte Kolecki, dass kurz vor Toresschluss sogar das Popcorn ausverkauft war. „Das Schönste war aber, dass alle Besucher versprochen haben, dass sie sofort wieder zu uns kommen, wenn wir wieder öffnen dürfen“, so Kolecki. Zahlreiche Hobbyfotografen bauten ihre Stative auf, um Aufnahmen vom hell erleuchteten Kino zu machen.

In Corona-Zeiten liegt die Zukunft der Kinos allen sehr am Herzen

Auch an den „Apollo Cinemas“ in Erle standen die Gäste Schlange. „Es waren viele Stammkunden da – aus Gelsenkirchen, Gladbeck oder Marl“, erzählte Kinoleiterin Aysegül Cenge. Aus den Gesprächen mit ihnen sei deutlich herauszuhören gewesen: Die Zukunft der Kinos liegt in Corona-Zeiten allen sehr am Herzen!

„Viele Besucher haben Fotos von sich vor unserem hell erleuchteten Kino gemacht und diese Bilder in den sozialen Meiden geteilt“, berichtete Cenge. Das „Apollo“ leuchtete bis 22.45 Uhr. Aufgrund des Andrangs entschieden sich die Kinomacher, dass die Aktion dort verlängert wird. An der „Schauburg“ war gegen 21 Uhr Schluss.

