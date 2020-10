Bei einem Unfall in Gelsenkirchen am Dienstag, 13. Oktober, ist ein Hund verletzt worden. Der Fahrer beging Fahrerflucht, nun werden Zeugen gesucht.

Fahrerflucht Hund angefahren: Fahrerflucht nach Streit in Gelsenkirchen

In Streit geraten sind ein Hundehalter und ein Autofahrer, nachdem der Vierbeiner des 33-jährigen Gelsenkircheners am Dienstag, 13. Oktober, angefahren wurde. Der Fahrer blieb aber nicht am Unfallort, sondern fuhr kurzerhand wieder davon.

Angefahrener Hund musste behandelt werden, Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, als der 33-jährige Gelsenkirchener die Florastraße an der Kreuzung Overwegstraße/ Florastraße überquerte. Der Hund wurde verletzt und musste tiermedizinisch behandelt werden.

Die Polizei bittet den Autofahrer, sich bei der Polizei zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Außerdem suchen die Ermittler weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise an: 0209 365 6230 oder 0209 365 2160.