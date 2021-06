Horst: Gesuchter Mann versteckt sich unter Bettdecke

Die Gelsenkirchener Polizei hat einen gesuchten Mann in Horst gefasst.

Gelsenkirchen-Horst. Gelsenkirchener Polizisten haben einen Mann festgenommen, gegen den Haftbefehle vorlagen. Er wurde im Schlafzimmer einer Wohnung gestellt.

Gelsenkirchener Polizisten haben am Mittwochmittag (23. Juni) in Horst einen gesuchten 26-Jährigen gefasst. Er versteckte sich nach Behördenangaben mitsamt Betäubungsmitteln in einer fremden Wohnung unter einer Bettdecke.

Zuvor hatte eine Nachbarin die Polizei gerufen. Die Horsterin habe sich aufgrund einer offenstehenden Wohnungstür Sorgen gemacht. Beamte betraten die Wohnung und schauten nach, ob jemand eingebrochen sei. Sie fanden den 26-jährigen Mann versteckt im Schlafzimmer. Dieser meinte, dass er auf die Katzen der Wohnungsinhaberin aufpasse. Die Frau bestätigte dies telefonisch.

Gelsenkirchener Polizisten finden Betäubungsmittel bei Mann

Allerdings fanden die Polizisten bei dem Mann Betäubungsmittel und Utensilien vor, mit denen diese konsumiert werden. Sie überprüften die Personalien und stellten fest, dass gegen den 26-Jährigen zwei Strafvollstreckungshaftbefehle (wegen Einbruchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz) und ein Untersuchungshaftbefehl (wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz) vorlagen.

Daraufhin nahmen sie den Mann, der keinen festen Wohnsitz vorweisen konnte, fest und schrieben eine Anzeige (Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz). Die Ermittlungen dauern an.

