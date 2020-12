Hornbach, Toom und Hellweg: Wie Kunden Material bekommen

Baumarkt-Mitarbeiter Marcel Diergardt (rechts) verstaut auf dem Parkplatz des Hellweg-Baumarktes an der Lockhofstraße in Gelsenkirchen online bestellte Ware im Kundenfahrzeug. So können trotz Corona-Schließung Baumarktartikel gesundheitssicher auch von Privatkunden erworben werden. Gewerbetreibende dürfen im Baumarkt einkaufen, wenn sie sich als solche ausweisen.

Gelsenkirchen Baumärkte sind im Lockdown, doch Gelsenkirchener Betreiber haben eine Lösung für Kunden. So gibt's auch für Hobby-Handwerker Material.

Die Ferienzeit über Weihnachten nutzen nicht wenige Freizeit-Handwerker, um an oder in den eigenen vier Wänden zu werkeln. Der Corona-Lockdown hat da aber zunächst einmal viele gute Vorsätze zunichtegemacht. Doch es gibt Abhilfe. Auch wenn nur Gewerbetreibenden und Handwerkern mit entsprechendem Nachweis Einlass in die Baumärkte gewährt wird, so können auch Hobby-Tüftler benötigtes Werkzeug und Handwerksmaterial wie Schrauben, Dübel und Wandfarbe vor Ort bekommen. Trotz des weitgehenden Stillstandes.

Möglich machen es der virtuelle Gang ins Internet und ein besonderer Kundenservice der Baumärkte über die Lockdown-Zeit. „Es besteht die Möglichkeit, Produkte online über die Homepage des Baumarktes zu bestellen, zu bezahlen und kontaktlos abzuholen“, sagt Edda-Marie Kube, Gartencenterleiterin des Toom-Baumarktes an der Sperberstraße 21A (0209 930810).

„Click & Reserve“ oder auch „Click & Collect“ je nach Anbieter nennt sich das Prinzip, bei dem im Anschluss an die Online-Bestellung die Baumarkt-Mitarbeiter die bestellten Waren in einen Korb packen und dann im Einkaufswagen auf dem Parkplatz des Baumarktes übergeben. „Die Kunden erhalten eine Mail, wann sie die Waren abholen können“, so Kube weiter. Und wer im Vorfeld noch nicht bezahlt hat, kann das per mobilem EC-Kartengerät tun.

Auslieferung und kontaktlose Abholung soll möglich sein

Diesen Weg geht auch Hellweg mit seiner Filiale an der Lockhofstraße 2 nahe der Autobahn 42. „Wir tun unser Bestes, unseren Kunden einen sicheren und bestmöglichen Service anzubieten“, sagte Marktleiter Vedat Sentürk. Online bestellte Ware kann bereits verpackt und kontaktlos am Markt abgeholt werden. „Eine telefonische Bestellung von Privatkunden über die Telefonnummer 0209 947800 ist ebenso möglich“, so der Marktleiter weiter. Die benötigte Ware werde dem Kunden bis zum Pkw gebracht. Hierzu würden spezielle Parkplätze ausgewiesen.

Dass Baumarkt-Kunden so alternativ überhaupt einkaufen können, liegt an der Ausgestaltung der Corona-Schutzverordnung. Der Betrieb von Geschäften, die von der angeordneten Schließung ausgenommen sind, wie etwa Lebensmittelmärkte, Drogerien, Kioske und Tierbedarfsmärkte, ist zwar untersagt, gleichzeitig heißt es in der Verordnung aber auch: „Zulässig ist insoweit lediglich der Versandhandel und die Auslieferung bestellter Waren; die Abholung bestellter Waren durch Kunden ist nur zulässig, wenn sie unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kontaktfrei erfolgen kann.“

Abholung von Baumarkt-Waren innerhalb kurzer Zeit

Auch Hornbach an der Caubstraße 100 (0209 408040) neben der Glückauf-Kampfbahn bietet eine kontaktlose Abholung von online reservierten Waren an, wie Marktmanager Jürgen Rösner erklärte. „Die Waren werden innerhalb von zwei Stunden zur Abholung bereitgestellt. Mitarbeiter gleichen die Bestellung mit der Benachrichtigungsmail des Kunden ab, bezahlt werden kann per EC-Karte oder per PayPal.

Mit der Resonanz bislang bei der Kundschaft sind die Baumärkte in Gelsenkirchen nach eigenem Bekunden zufrieden. Es ist aber wohl nicht so, dass die Absätze derzeit durch die Decke schössen. Der Andrang sei insbesondere vor dem Lockdown sehr groß, die Parkplätze dementsprechend voll gewesen.

Profi-Handwerker und Gewerbetreibende müssen sich ausweisen

Während die Baumärkte für private Kunden schließen müssen, bleiben sie für Handwerker mit Gewerbeschein geöffnet. Diese Kunden werden daher gebeten, am Eingang ihre Handwerkskarte, ihren Gewerbeschein oder etwa eine Bescheinigung für die Zugehörigkeit zu den freien Berufen, die Kunden als Gewerbebetreibenden ausweisen, vorzuzeigen.

