Aggressive Horde attackiert 15-jährigen Gelsenkirchener

Gelsenkirchen Eine Gruppe gewaltbereiter Jugendlicher hat einen 15-Jährigen in Gelsenkirchen angegriffen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Nach einem Angriff auf einen Jugendlichen in Gelsenkirchen, sucht die Polizei Augenzeugen. Der 15-Jährige ist am vergangenen Freitag, 15. Dezember, um 20 Uhr an der Cranger Straße im Stadtteil Erle von einer Horde gewalttätiger Jugendlicher attackiert worden.

Angriff an der Cranger Straße in Gelsenkirchen: 15-Jährigen geschlagen und getreten

Neun bis zehn Angreifer im Alter von augenscheinlich 14 bis 15 Jahren sind demnach den Jugendlichen körperlich angegangen. Man sei ihm unvermittelt in den Rücken gesprungen, woraufhin er zu Boden gestürzt sei, gab der 15-Jährige gegenüber der Polizei zu Protokoll. Danach hätten die Unbekannten auf ihn eingeschlagen und auf ihn eingetreten.

Nach kurzer Zeit ließen die Tatverdächtigen von dem 15-Jährigen ab und sind in Richtung der Hermannstraße geflüchtet. Ein Angreifer aus der Gruppe war mit einem roten Pullover und ein anderer mit einem weißen Pullover bekleidet.

Hinweise an die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 7512 oder 0209 365 8240.

