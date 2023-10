Hoher Schaden nach Brand in Gelsenkirchener Wohnheim

Zu einem Brand in einem Gelsenkirchener Wohnheim ist die Feuerwehr am Dienstag, 17. Oktober, ausgerückt. Es entstand hoher Sachschaden, zudem wurde ein Mann verletzt.

Gelsenkirchen-Schalke. Nach einem Brand in einem Gelsenkirchener Wohnheim ist ein verletzter Mann in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Schaden am Haus ist hoch.

Alarmiert wurden die Retter am Dienstag, 17. Oktober, um 5.34 Uhr von der automatischen Brandmeldeanlage eines Wohnheims an der Magdeburger Straße in Schalke. Daraufhin machten sich zwei komplette Löschzüge der Berufsfeuerwehr, Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt auf den Weg zur Einsatzstelle.

Zimmer in Gelsenkirchener Wohnheim ausgebrannt – Mann mit Rauchgasvergiftung

Brand in einem Wohnheim in Schalke: Insgesamt waren 33 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes sowie 12 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Foto: Foto: Feuerwehr

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einem Bewohnerzimmer ein Brand ausgebrochen war und das Zimmer bereits in Vollbrand stand. Die Flammen schlugen aus dem Fenster im ersten Obergeschoss und griffen bereits auf das darüberliegende Dach über. Die Bewohner konnten größtenteils selbstständig das Gebäude verlassen. Eine Person wurde von den Einsatzkräften aus dem verqualmten Gebäude gerettet.

Nach einem medizinischen Check der Bewohner musste ein Mann wegen einer Rauchgasverletzung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus transportiert werden. Alle anderen Bewohner wurden innerhalb der Einrichtung anderweitig untergebracht. Die Löscharbeiten dauerten bis 9.30 Uhr an.

Der Sachschaden wird als beträchtlich eingeschätzt, die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

