Hochschule Gelsenkirchen bietet Online-Orientierung

Gelsenkirchen. Wegen der Corona-Pandemie berät die Westfälischen Hochschule Schüler zum Thema Studium über das Internet. Webinar-Termin: Montag, 27. April.

Die „Zentrale Studienberatung“ der Westfälischen Hochschule informiert Schülerinnen und Schüler in den Abschlussjahren vor der (Fach-)Hochschulreife aufgrund der Corona-Pandemie per Orientierungsworkshop im Internet. Der nächste Workshop ist am Montag, 27. April 2020, von 10.30 bis etwa 12 Uhr.

Internetverbindung und Browser genügen

Im „Webinar“ geht es um wichtige Grundbegriffe zum Thema Studium, um Tipps für gute Strategien auf der Suche nach dem richtigen Studiengang und um das Finden der passenden Hochschule – neutral und ergebnisoffen. Das Angebot ist kostenfrei und Interessenten benötigen keine spezielle Software für die Teilnahme, eine Internetverbindung und ein Browser genügen.

Die Teilnahme ist auch ohne Kamerafreigabe möglich. Jeder entscheidet selbst, ob er nur zuhören/zusehen will oder aktiv Fragen stellt. Den Link zum Webinar erhalten die Interessierten über https://www.w-hs.de/orientierungsworkshops/ per E-Mail.

