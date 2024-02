Hitzeschutz für Bewohner am Ev. Seniorenstift Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Der neue Leiter des Evangelischen Seniorenstifts Gelsenkirchen hat sich viel vorgenommen. Es geht um Hitzeschutz und Sicherheit.

Das Evangelische Seniorenstift Gelsenkirchen hat einen neuen Leiter: Markus Schaffer. Der 57-Jährige bringt 30 Jahre Erfahrung im Pflegesektor mit, und zwar auf allen Ebenen. Vor seinem Wechsel zum Evangelischen Seniorenstift an der Husemannstraße leitete er über fünf Jahre das Salenium Köln.

Für seine Arbeit in Gelsenkirchen hat sich der Castrop-Rauxeler viel vorgenommen. Unter anderem plant er, Klimageräte in Bewohnerzimmern, Dienstzimmern und Speisesälen zu installieren, um die Bewohner und auch die Mitarbeiter vor den zunehmenden Hitzewellen in den Sommermonaten zu schützen. Zudem setzt der Neue auf Weiterbildungen, beispielsweise in den Bereichen Schmerz- und Aromatherapie. Auch die Geländesicherheit liegt Markus Schaffer am Herzen. Im Frühjahr sollen Arbeiten am Garten beginnen, auch unter der Beteiligung der Bewohner.

KI-basierte Dienstpläne für mehr Work-Life-Balance

Einen besonderen Schwerpunkt legt der gebürtige Castrop-Rauxeler auf eine ausgewogene Work-Life-Balance des Personals. Dazu soll ein neues KI-basiertes Dienstplan-Programm eingeführt werden, das die Arbeitszeiten effektiv regelt. „Wir möchten unseren Mitarbeitenden eine attraktive Arbeitsstelle bieten und natürlich auch neue Fachkräfte ansprechen“, betont Markus Schaffer.

Seine berufliche Laufbahn begann Markus Schaffer, der seine Kernkompetenz im Management sieht, als Krankenpfleger im Knappschaftskrankenhaus Bottrop, mehrjährige Weiterbildungen zur Pflegedienst- sowie Einrichtungsleitung schlossen sich an. Schaffer übernahm die Pflegedienstleitung in den Christopherus Pflegediensten Leverkusen und später die Wohnbereichsleitung im Johanniterhaus Zollstock.

Das Evangelische Seniorenstift an der Husemannstraße in Trägerschaft des Diakoniewerks verfügt über 80 Plätze für Pflegebedürftige sowie über unterschiedlich große Wohnungen mit zubuchbaren Serviceleistungen.

