Historischer Bunker: Zeitreise zu letzten Tages des Krieges

Gelsenkirchen/Herten-Westerholt. Hilde Ronczka ist 92 Jahre alt. Als Mädchen erlebte sie letzte Kriegstage in Westerholt. Nun besuchte sie den Bunker, der sie einst schützte.

„Hier sind wir immer rein gegangen bei Bombenalarm“, erinnert sich Hilde Ronczka. „Und dann rechts die Treppe hoch in eine der Zellen.“ Die 92-Jährige erinnert sich noch gut an ihre Jugend in Westerholt. Als sie an ihrem Geburtstag auf Familienbesuch hier ist, äußert sie den Wunsch, den örtlichen Bunker noch einmal zu besichtigen. Ihr Neffe, Thomas Giza, macht das gleich möglich. Und so sind sie nun heute hier.

Herten-Westerholt: Im Bunker auf Zeitreise zu den letzten Tagen des II. Weltkriegs

Besonders an den letzten Tag des Krieges erinnert sich Hilde Ronczka gut. Man erwartet die Ankunft der amerikanischen Besatzer. „Es war gegen zwölf Uhr am Mittag, da war ich mit meiner Schwester an unserem Wohnhaus. Die deutschen Soldaten arbeiteten ja nicht mehr. Sie hatten einen Panzer in unserer Einfahrt abgestellt. Da sagte die Nachbarin: Haut bloß ab.“ Man hat Sorge, einen falschen Eindruck zu erwecken. „Nebenan war ein Bäcker, der hatte Brot im Ofen. Die Soldaten haben uns eines davon gegeben. Und ich wollte das meiner Mutter bringen. Die war mit zwei meiner Geschwister in diesem Bunker.“

Die damals 14-Jährige läuft los. „Ich war ganz allein auf der Straße – am Mittag.“ Bald erreicht sie den Bunker und die Mutter. Sie hat einen Platz gefunden im Bunker. Bis heute kann sie den Weg abschreiten, den sie damals nimmt. „An diesem Gang die dritte Zelle rechts.“ Gleich gegenüber ist noch eine Zelle ganz ähnlich wie in ihrer Erinnerung. Ein paar Doppelstockbetten stehen darin, ganz einfache Liegen. Die meisten der anderen Räume haben sich im Laufe der Jahre mehrfach verändert. Heute etwa ist der Bunker das Vereinsheim eines Motorradclubs, ist belebt. Oftmals wird hier sogar gefeiert – bei Live-Musik.

Bunker in Herten-Westerholt: „Die vielen Menschen haben so viel Wärme abgegeben“

„Damals war es hier voll, sehr voll. „Alle hatten ja Angst vor den Amerikanern.“ Heute ist es ziemlich kalt und ungemütlich im Bunker. Und damals? „Die vielen Menschen haben so viel Wärme abgegeben“, sagt Hilde Ronczka und lacht. Damals, erzählt sie, will sie hier jedoch nicht bleiben. Obwohl man sie nicht gehen lassen will, läuft sie fort, nach Hause. Mit der Schwester versteckt sie sich im Keller. „Ich war schon oft genug im Bunker gewesen.“

So wartet die Familie auf die Ankunft der Besatzer. „Am nächsten Morgen waren sie da. Sie kamen zu uns in den Keller. Ich weiß noch, da waren auch dunkelhäutige Soldaten bei – und die Nachbarstochter hat geschrien.“ Wieder lacht die rüstige Westerholterin und setzt ihren Rundgang fort. Ab und zu, erzählt Dietmar Kroll, Vorsitzender des Vereins „Bunker Westerholt“, kommen Zeitzeugen von einst, die noch einmal einen Blick tun wollen auf die Zufluchtsstätte von einst. Und immer wieder zeigt er die Räumlichkeiten gern.

„Hier waren überall Zellen“, erklärt Hilde Ronczka. In ihrer Schulzeit muss sie oft herkommen. Weil die Schule in der Nähe ist. „Dann mussten wir warten, bis Entwarnung war.“ Ob man die Sirenen durch die dicken Mauern denn gehört habe? „Die haben uns schon Bescheid gesagt.“ Der Vorteil: Von den Geräuschen des Krieges bekommt das Mädchen hier drinnen nichts mit.

Bunker aus dem II. Weltkrieg: „Hoffentlich brauchen wir den nicht noch mal“

Wie man sich die Zeit vertrieben hat? „Na, wir haben gequasselt. Mehr ging ja nicht.“ Und wenn man mal musste? Toiletten, die habe es wohl gegeben. „Ich war da aber nie. Ich wüsste gar nicht, wo die waren.“ Aber Dietmar Kroll weiß es. Er führt die Besucher zu der einzigen Toilette, die noch aussieht wie damals. Und das ist gar nicht so schlecht. „Das waren die Damentoiletten.“ Allerdings: Es sind recht wenige.

Erhalten im ursprünglichen Zustand ist auch der Raum, in dem damals die Be- und Entlüftung kontrolliert wird. Alte Typenschilder an den dicken Ventilen erzählen, dieses System stammt von 1941. Recht heiter geht die Tour weiter, die Reise in die Vergangenheit. Hilde Ronczka lacht, scherzt. Nur einmal hält sie kurz inne und sagt dann: „Hoffentlich brauchen wir den nicht noch mal.“

