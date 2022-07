„Hinda“ bis GEorgel: Land fördert Kreativ-Quartier Ückendorf

Als Zentrum für Sozialkultur und Treffpunkt im Kreativ-Quartier Ückendorf will sich das „Hier ist nicht da" in Gelsenkirchen etablieren. Das Land fördert das Projekt.

Gelsenkirchen-Ückendorf. Vier Kreativ-Projekte in Gelsenkirchen-Ückendorf werden mit 180.000 Euro vom Land gefördert. Wer die Expertenjury mit welchen Ideen überzeugte.

Besonders profilierte Kreativ-Quartiere unterstützt das NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) im Rahmen des Förderprogramms „Kreativ.Quartiere Ruhr“ mit insgesamt 940.000 Euro. Aus 54 eingereichten Bewerbungen wählte eine Fachjury 26 Projekte aus sieben Städten zwischen Dortmund und Oberhausen aus. Gleich viermal fiel die Wahl auf das Kreativquartier Ückendorf. Gefördert werden diese Projekte:

Hier ist nicht da

Das Hinda an der Bochumer Straße 138 ist Raum für Viele(s) – eben ein Ort für Ideen und Initiativen, soziale, kulturelle und künstlerische Aktivitäten. Der Begegnungs- und Möglichkeitsraum für das Quartier ist Projekt der Insane Urban Cowboys und des Fördervereins Szeniale e.V.

Atelierhauses in Ückendorf

Die Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen (SEG) baut an der Bochumer Straße 132 ein Haus aus der Gründerzeit um, das künftig als Atelierhaus mit Ausstellungsraum und Arbeitsräumen innovater künstlerisch-kreativer Kommunikations- und Impulsort werden soll.

Podcast „Hier und Leute“

Zweimal im Monat geht der Podcast mit Themen und Gästen aus Ückendorf live auf Sendung. Produziert wird er vom „journalistenbuero“. Die Aufzeichnungen sind öffentlich; außerdem gibt es ein Workshopangebot, um das Medium Podcast im Quartier zu etablieren.

GeOrgel

Was ist inoffizieller Nachfolger des Gelsenkirchenerf Barock? Die Schrankwände der 1980er! So sieht es der Künstler Stefan Demming, der aus den Raummöbeln in Ückendorf eine interaktiv zu erkundende Raum- und Klanginstallation schaffen will. Im oder vor dem GeOrgel finden Veranstaltungen, Vorträge und Konzerte statt.

Insgesamt wurden vom Ministerium 180.000 Euro für die Jahre 2022/23 an das Kreativ-Quartier Ückendorf vergeben. Das Förderprogramm im Rahmen der Nachhaltigkeitsvereinbarung zur Kulturhauptstadt Ruhr 2010 wird in enger Abstimmung mit der ecce GmbH – european centre for creative economy – umgesetzt. Leitmotiv ist die Stärkung von besonders profilierten Kreativ-Quartieren.

