Hilfe für Schwergewicht durchs Fenster per Drehleiter

Gelsenkirchen-Bulmke-Hüllen. Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Gelsenkirchen: Ein Adipositas-Patient gelangte erst durchs Fenster in den Tragekorb der Drehleiter.

Das Treppenhaus zu eng und der Patient zu schwer, als dass zahlreiche Feuerwehrmänner am Donnerstag, 10. Dezember, einen verletzten Adipositas-Patienten an der Chattenstraße in Gelsenkirchen über die Treppe zu einem Spezial-Rettungswagen sicher transportieren konnten. Also ging es durch ein Fenster im zweiten Obergeschoss in die Trage am Drehleiterkorb – und von dort aus Richtung Krankenhaus.

Adipositas-Patient in Gelsenkirchen verletzt sich bei Sturz: Starke Blutungen

Der ungewöhnliche Rettungseinsatz begann, als am Donnerstag gegen 14 Uhr der Notruf bei der Leitstelle einging. Am Einsatzort trafen die Retter auf einen Adipositas-Patienten mit einer stark blutenden Beinverletzung in seiner Wohnung im 2. Obergeschoss vor. Der Mann war zuvor gestürzt.

Schnell war klar, dass Spezialgerät erforderlich war: Das Sonderfahrzeug Rettungsdienst für schwergewichtige und fettleibige Menschen rückte an, dazu ein Notarzt, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie ein Drehleiterwagen. Gemeinsam wurde der Patient soweit stabilisiert, dass der Transport in eine Klinik geplant werden konnte.

Mit Hilfe des Rettungskorbs der Drehleiter gelang es den Gelsenkirchener Einsatzkräften, den Patienten sicher aus dem zweiten Obergeschoss abzulassen. Foto: Foto: Feuerwehr

Tragen über das enge Treppenhaus kam aber nicht in Frage. Die Lösung: Ein Rettungskorb an der Drehleiter, der an das Fenster der Wohnung gefahren wurde. Auf der Trage liegend, wurde der Patienten dann zur Straße hinab gelassen. Der anschließende Transport in eine Gelsenkirchener Klinik verlief dann ohne weitere Zwischenfälle. Einsatzdauer: gut zweieinhalb Stunden.