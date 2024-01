Hier wurden in Gelsenkirchen viele Autos demoliert

In nur einer Nacht wurden in Gelsenkirchen 14 geparkte Autos und ein Wohnwagen beschädigt. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen.

Gelsenkirchen Wer hat etwas gesehen? In Gelsenkirchen wurden in nur einer Nacht 14 geparkte Autos beschädigt. Was die Polizei bislang weiß.

Wer hat etwas gesehen – die Polizei bittet um Hinweise: Am frühen Samstagmorgen, 27. Januar, sind mehrere Autos an der Magdeburger Straße in Schalke beschädigt worden.

In der Zeit zwischen 3.40 und 3.55 Uhr wurden an mindestens 14 geparkten Autos die Außenspiegel demoliert, an einem Wohnwagen zudem eine Zugangstür, das berichtet jetzt die Polizei. Sämtliche Schäden an den Fahrzeugen entstanden an der Seite zum Gehweg. Ersten Ermittlungen nach soll es sich um drei Jugendlichen oder Heranwachsende handeln, die als Täter infrage kommen.

Telefonische Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter der 0209 365 8212 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

