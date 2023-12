Wer Silvester noch auswärts feiern will, der hat auch in Gelsenkirchen noch einige Möglichkeiten dazu.

Party-Überblick Hier wird an Silvester in Gelsenkirchen gefeiert

Gelsenkirchen In verschiedenen Locations im Stadtgebiet wird zum Jahreswechsel diniert und gefeiert. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

Haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, bislang noch keine Pläne für den Silvesterabend? Kein Problem! Denn auch in unserer Stadt steigen einige schöne Partys. Hier ein Überblick, was am letzten Tag des Jahres in Gelsenkirchen alles möglich ist.

Heiners/Cloud 7

Eine Silvesterparty mit Galabuffet inklusive Getränke-Flatrate wird im Bar-Restaurant Cloud 7 vom Parkhotel Heiners (Am Bugapark 1D) veranstaltet. Das Event startet um 19 Uhr. Besucher haben die Möglichkeit, bis 3 Uhr morgens vor Ort zu feiern. Ein DJ sorgt für stimmungsvolle Musik. Pro Person kostet der Eintritt 129 Euro. Reservierung per E-Mail erforderlich an info@heiners.info oder aber direkt im Hotel.

Schloss Berge

Im edlen Ambiente lässt sich im Schloss Berge (Adenauerallee 103) feiern. Am 31. Dezember wird es im Restaurantbereich des Erdgeschosses zwischen 12 und 15 Uhr und ab 18 Uhr ein reichhaltiges Speisenangebot à la Carte und ein Silvestermenü geben. Zudem wird ab 18.45 Uhr im Festsaal „Graf von Limburg“ ein festliches Silvesterdinner mit fünf Gängen und musikalischer Untermalung aufgetischt. Von 10.30 bis 14 Uhr am Tag darauf erwartet die Besucher zudem ein Neujahrsbrunch. Karten gibt es an der Rezeption. Kontakt: 0209 1 77 40.

Auch das Gelsenkirchener Schloss Berge lockt am Silvesterabend mit einem besonderen Dinner feierfreudige Gäste an. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Mosbacher´s

Auch im Mosbacher´s (ehemals M One/Johannes-Rau-Allee 13) am Hafen Graf Bismarck geht es zum Jahresende rund. Ab 20 Uhr steigt dort eine große Silvesterparty. Zum Preis von 39 Euro wird laut Veranstalter viel geboten: Jeder Gast kann sich am Buffet stärken. Zudem gibt es zwei Longdrinks, einen Cocktail und einen Willkommens-Shot inklusive. Weitere Specials wie eine Candy-Bar und eine Liveshow gehören zum Angebot. Tickets über die Webseite: www.mosbachers.com.

Le Flair

Im Le Flair (Schonnebecker Straße 40) wird der Neujahrswechsel ebenfalls gefeiert. Die Gäste erwartet ab 20 Uhr ein Feuerwerk aus Partyhits, aufgelegt von DJ Thomas. Zudem gibt es ein Ruhrpott-Snack-Buffet. Und alle Drinks sind laut Veranstalter frei. Anmeldung und Ticketverkauf: 0172 430 0 430. Der Eintrittspreis beträgt 40 Euro.

Mythos Görsmeier

Ab 19 Uhr geht es bei Mythos Görsmeier (Kurt-Schumacher-Straße 65) los. Gegrilltes von der Bratwurst bis hin zum Garnelen-Spieß und Sucuk wird genauso serviert wie eine Kartoffelsuppe mit Einlage. Nudelsalat trifft zudem auf Kartoffel- und Schichtsalat. Baguettes mit Dips und Berliner als Nachtisch runden das Angebot ab. Pro Person kosten die Karten 65 Euro. Reservierung: 0209 36 65 87 21.

GE-Wölbe

Im Ge-Wölbe, das erst in diesem Oktober im Schloss Horst (Turfstraße 21) eröffnet hat, lässt sich ebenfalls genussvoll ins neue Jahr rutschen. Die Karten für die Silvesterparty können per E-Mail an info@ge-woelbe.de oder direkt vor Ort reserviert werden. Für 55 Euro dürfen sich die Gäste am Buffet bedienen, erhalten ein Willkommensgetränk und einen Mitternachtssnack. Ein DJ sorgt für Stimmung. Highlight ist zudem ein Feuerwerk um Mitternacht im Biergarten.

Firebowl

Sportlich wird es im Firebowl (Habichtsweg 10). Das Silvesterpaket für bis zu acht Personen beinhaltet die Buchung einer Bahn für zwei Stunden sowie fünf Liter Pils oder drei Pitcher Softgetränke. Zudem gibt es eine Flasche Sekt. Der Preis pro Bahn beträgt 135 Euro. Ab 18 Uhr lässt sich zudem ein abwechslungsreiches Buffet für 34,90 Euro pro Person mit leckeren Delikatessen dazubuchen. Vorbestellung: 0209 36 16 830.

Diskothek LED

„Willkommen 24“ heißt es auf der Webseite der Diskothek LED. Los geht die Silvesterparty in dem Club (Grothusstraße 42c) um 21 Uhr. Vor Ort wird ein Buffet angerichtet. Partyspiele sorgen für Unterhaltung. Tickets gibt es ab 22,49 Euro.

Diese Läden haben geschlossen

Geschlossen bleiben an Silvester hingegen die Rosi, die Trinkhalle am Flöz und das Hier ist nicht da in Ückendorf. Die Silvesterparty im GE-Bräu ist bereits ausgebucht.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen