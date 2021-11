Hier liegt der Gelsenkirchener Umweltkalender aus

Die Innenstadt von Gelsenkirchen aus der Luft fotografiert. Der Gelsenkirchener Umweltkalender von Stadt, Gelsendienste und ELE ist jetzt wieder zu bekommen. Der Kalender liegt unter anderem an den Wertstoffhöfen, in den Bürgercentern, den ELE-Centern und in den Zweigstellen der Stadtbibliothek aus

Gelsenkirchen. Der neue Gelsenkirchener Umweltkalender geht mit einer Auflage von 32.000 an den Start. An diesen Stellen liegt der Kalender aus.

Der Gelsenkirchener Umweltkalender von Stadt, Gelsendienste und ELE ist da: Der Kalender wurde komplett klimaneutral gedruckt, die Druckfarben sind vegan, alkoholfrei und enthalten kein giftiges und klimaschädliches Isopropanol. Auflage: 32.000.

Gelsenkirchener Umweltkalender enthält Informationen zu Energie- und Umweltschutzthemen

Der Kalender bietet viel Platz für persönliche Einträge. Mit dem kompletten Abfuhrplan der verschiedenen Tonnen und den Daten der Schadstoffsammlungen können sich Bürgerinnen und Bürger einen individuellen Abfuhrkalender zusammenstellen. Außerdem finden sich wieder vielseitige und interessante Texte zu aktuellen Energie- und Umweltthemen auf jedem Monatsblatt, darunter Tipps zur richtigen Mülltrennung und Abfallvermeidung sowie Informationen rund um das Thema Elektromobilität und Hinweise zu aktuellen Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung des Eigenheims.

Der Umweltkalender 2022 liegt ab sofort wieder an vielen Stellen im Stadtgebiet aus, unter anderem an der Tourist-Info im Hans-Sachs-Haus, in den Bürgercentern und den Zweigstellen der Stadtbibliothek. Außerdem ist er beim Referat Umwelt in Buer, Rathausplatz 1, an den Wertstoffhöfen der Gelsendienste, Adenauerallee 115 und Wickingstraße 25b, sowie in den ELE-Centern, Ebertstraße 30 in der Innenstadt, und in Buer, Sankt-Urbanus-Kirchplatz 1, zu bekommen. Online findet man den Kalender unter www.gelsendienste.de.

