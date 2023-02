Herrenloser Koffer: Gelsenkirchen HBF nicht mehr gesperrt

Wegen eines herrenlosen Koffers war die Polizei am Donnerstagabend am Gelsenkirchener Hauptbahnhof im Einsatz.

Gelsenkirchen. Wegen eines einsamen Gepäckstücks war der Gelsenkirchener Hauptbahnhof kurzzeitig gesperrt. Der Koffer stellte sich jedoch als harmlos heraus.

Ein herrenloses Gepäckstück am Gelsenkirchener Hauptbahnhof stellte sich als harmlos heraus. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei auf Nachfrage mit. Der Koffer war in einem Zug gefunden worden. Die Polizei hatte den Bahnhof deshalb für kurze Zeit gesperrt. Auch der Bahnverkehr stand still. Nachdem Spezialkräfte den Koffer geöffnet hatten, war der Einsatz schnell wieder beendet. Die Züge fahren wieder normal. (Red)

