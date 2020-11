Gelsenkirchen. Auch in Gelsenkirchen fallen jetzt wieder die Blätter – wo kann das Laub hin? Wo gibt’s Säcke, wo die Tonnen? Die wichtigsten Infos im Überblick.

Mit dem Herbst fallen sie wieder, landen auf Straßen, Wegen, in Gärten, auf Rasen – und sorgen auch für ein bisschen Arbeit. Schließlich muss das Laub ja auch irgendwie wieder weg. Wo gibt der Gelsenkirchener sein Laub ab? Wie wird gesammelt? Wir haben die wichtigsten Infos zusammengestellt.

Wo kann ich mein gesammeltes Laub abgeben?

Laub und weitere Grünabfälle aus Privatgärten können an den beiden Wertstoffhöfen der Gelsendienste abgegeben werden. Sie liegen an der Adenauerallee 115 und an der Wickingstraße 25b. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag von 8.30 bis 15 Uhr. Bis zu einer Menge von zwei Kubikmetern können Gelsenkirchener ihr gesammeltes Laub dort übrigens kostenlos abgeben.

Sind irgendwo Säcke erhältlich, um das Laub oder Grünabfälle darin zu sammeln?

Gelsendienste bietet für genau diese Fälle wiederverwendbare Säcke an. Sie bestehen aus reißfestem Gewebe und können rund 150 Liter fassen. Wer sich für die Säcke interessiert, kann sie an den Kassen der Wertstoffhöfe erhalten. Dann kostet ein Sack 1,50 Euro, vier Stück werden für fünf Euro angeboten.

Kann ich mein Laub auch in der Biotonne entsorgen?

2800 Tonnen Laub gesammelt Im vergangenen Jahr haben Gelsendienste insgesamt 2800 Tonnen Laub von Gelsenkirchens Straßen gesammelt. Die Sammelbehälter an den Straßen werden bis Anfang/Mitte Dezember stehen bleiben, bis auch das letzte Blatt von den Bäumen gefallen ist.

Ja, das ist kein Problem. Laub und auch sonstige Grünabfälle können in die Biotonne geschmissen werden. Wer noch keine Tonne hat: Die Behälter können bestellt werden – unter gelsendienste.de/bestellung. Die Jahresgebühr für die 80-Liter-Biotonne beträgt 29,70 Euro.

Was, wenn ich größere Mengen Grünabfall entsorgen möchte?

Müssen größere Mengen Grünabfall entsorgt werden, kann der Containerdienst der Gelsendienste weiterhelfen. Der Containerdienst ist unter 0209/954-4240 Montag bis Donnerstag in der Zeit von 6.30 bis 15.30 Uhr und Freitag 6.30 Uhr bis 14.30 Uhr telefonisch erreichbar. Die Bestellung ist kostenpflichtig.

Gibt es wieder Sammelbehälter an den Straßen?

Ja, zur Unterstützung der Laubsammlung hat Gelsendienste in diesem Herbst wieder insgesamt 550 Behälter im gesamten Stadtgebiet aufgestellt. Die Behälter dürfen laut Gelsendienste ausschließlich nur mit den Blättern der rund 26.000 städtischen Straßenbäume befüllt werden. „Nicht hineingehören Laub und andere Grünabfälle aus Privatgärten“, heißt es in einer Mitteilung der Gelsendienste.

Will heißen: Sollte ein Eigentümer oder Mieter das Laub eines Straßenbaums von seinem Grundstück und auch beispielsweise dem Gehweg aufsammeln, kann er es in eben diesen Laub-Tonnen entsorgen. „Die Behälter sollen nicht der kleine Wertstoffhof sein, sondern dienen als Unterstützung“, erklärt Tobias Heyne von der Unternehmenskommunikation bei Gelsendienste.