Herbstferien: Musik-Workshop für Mädchen und junge Frauen

Gelsenkirchen. Aufgepasst, Mädels: Die Mädchen-Musik-Akademie NRW lädt am 5.und 6. Oktober zu einem zweitägigen Musik-Workshop ein. Anmeldung ab sofort möglich.

Die Mädchen-Musik-Akademie NRW mit Sitz in Gelsenkirchen bietet in den nahenden Herbstferien einen zweitägigen Workshop an. Dieser findet am 5. und 6. Oktober im Kulturraum „Die Flora“ (Florastraße 26) statt und richtet sich an Mädchen ab zehn und junge Frauen bis 27 Jahre.

Profis geben vor Ort Tipps zum Songwriting oder der Tonstudio-Nutzung

Die Teilnehmerinnen können sich an den zwei Tagen sowohl dem Gesang und dem Songwriting widmen, aber auch vertraute oder ganz neue Instrumente ausprobieren. Willkommen sind Neueinsteigerinnen und Musikerinnen mit Vorerfahrungen. Zu jedem Thema sind Profis vor Ort, die ihre vielfältigen Kenntnisse aus dem Studio, von Tourneen oder in der Musiktheorie und -praxis mit einbringen.

Alle Kurse finden an beiden Tagen zwischen 10 und 18 Uhr statt. Eine Teilnahme ist kostenlos möglich. Anmeldungen ab sofort per E-Mail an: info@mma-nrw.de. Veranstalter des Projektes ist der Verein Mädchenzentrum Gelsenkirchen. Unterstützt wird es vom NRW-Kulturministerium, dem städtischen Referat Kultur, der „Flora“ und der LAG Musik. Weitere Infos im Netz: www.mma-nrw.de.

