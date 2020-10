Er ist eine Künstlerpersönlichkeit von Format und feierte große Erfolge gleichermaßen als Komponist, Lyriker und Zeichner. Der renommierte Gelsenkirchener Dichter und Denker Prof. Heinz-Albert Heindrichs vollendet am heutigen Donnerstag sein 90. Lebensjahr. Feiern wird der Meister des geschliffenen Wortes im kleinen Familienkreis, geistig frisch wie eh und je, und mit jeder Menge Pläne im Kopf für einen neuen Lyrikband.

Die stattliche Erscheinung Heinz-Albert Heindrichs kennt man gut in Gelsenkirchen. Auch wenn Lyrik auf dem Literaturmarkt eher ein Nischendasein führt, locken die intelligent-humorvollen Lesungen des Schriftstellers stets zahlreiche Menschen an. Seine letzte Ausstellung in der Galerie „Werkstatt“ in Buer, mit dem der Kulturverein den 85. Geburtstag des Künstlers würdigte, stieß auf enorme Resonanz. Kaum eine Premiere im Musiktheater, die Heindrichs als Kritiker nicht besuchte. Inzwischen ist der lebenskluge Geist noch immer hellwach, die Kreativität ungebremst, die Beine aber, sagt er, wollen nicht mehr so richtig.

Der Gelsenkirchener Heindrichs ist noch immer ein Universalkünstler

In Brühl geboren, seit 1960 lebt er in Gelsenkirchen: der Universalkünstler Heinz-Albert Heindrichs. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

Zeit seines Lebens war er unermüdlich auf vielen Feldern unterwegs. Heindrichs ist ein Universalkünstler, der die seltene Gabe besitzt, Musik als Farbe wahrzunehmen. Als sogenannter Synästhetiker nutzt er die ungeheure Chance, unterschiedliche Sinne gleichzeitig in sich zum Schwingen zu bringen. Heindrichs sieht Farben, wenn er Musik hört, Malerei, wenn er schreibt. Seine filigranen, vibrierenden Zeichnungen sind allesamt inspiriert von Noten. In seinem lyrischen, musikalischen und zeichnerischen Werk ringt er stets um die perfekte Harmonie von Wort, Klang und Form – mit Witz und unaufgeregtem Tiefgang und kritischem Blick auf die Gesellschaft.

In Brühl geboren, studierte Heinz-Albert Heindrichs seinen Talenten entsprechend Germanistik, Musikwissenschaft, Dirigieren und Komposition in Bonn und Köln. Er engagierte sich zunächst am Theater Essen, danach in Wuppertal und von 1970 bis 1996 als Professor für Musik und Komposition an der Uni Essen. Er arbeitete zusammen mit Regiegrößen wie Erwin Piscator oder Künstlerlegenden wie Joseph Beuys und Wolf Vostell.

Seit 1960 lebt Heindrichs mit seiner Familie in Gelsenkirchen

Seit 1960 lebt Heindrichs mit seiner Frau Ursula in Gelsenkirchen, wo auch seine drei Söhne aufwuchsen. Als Komponist machte er sich von hier aus mit über 300 Bühnen-, Hörspiel- und Filmmusiken einen Namen, legte im Rimbaud-Verlag 20 Lyrikbände vor und prägte gemeinsam mit seiner Frau maßgeblich die internationale Märchenforschung. Gemeinsam richteten sie viel beachtete Kongresse der Europäischen Märchengesellschaft aus.

Musik, Malerei, Literatur, all das bedingt sich gegenseitig im Schaffen von Heindrichs, eines hätte ohne das andere nicht funktioniert. Bis heute setzt er sich in literarischen Wortspielen mit Themen wie Natur, Liebe, Tod und Vergehen, Gott und Glaube auseinander. Ein unerschöpflicher Fluss an Ideen und Gedanken, Material genug für ein neues Buch im nun neuen Lebensjahrzehnt.

Die Arbeiten des Autoren

Die Mehrzahl der Bücher von Heinz-Albert Heindrichs sind im Rimbaud-Verlag erschienen. Allein die Titel klingen wie Musik: „Heimsucht. Fernweh“, „Verhüllte Sonne. Blühender Staub“ oder „Über uns in uns. Vor niemandes Ort“.

Die Bände kosten 20 Euro und sind auch in der Buchhandlung Junius, Sparkassenstraße 4, erhältlich. Das Buch „Linien und Punkte“, erschienen in der Edition hic, zeichnet die Lebenslinien des Künstlers nach, lässt ausgewählte Autoren zu Wort kommen. Der Band kostet 9,90 Euro.