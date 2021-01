Heimatkundeverein setzt in Buer auf Gloria und Blütenpracht

Bereits 2016 nahm das Projekt auf dem Alten Friedhof in Gelsenkirchen-Buer Gestalt an. Damals halfen Schüler des Herwig-Blankertz-Berufskollegs aus Recklinghausen bei der Pflanz-Arbeit.

Gelsenkirchen-Buer Das Projekt Rohodendron-Park "Alter Friedhof" wächst. 45.000 Euro wurden investiert. Auch das Buersche Gloria soll Heiligabend wieder glänzen.

Heiligabend in Buer - dazu gehört einfach das Buersche Gloria. In Corona-Zeiten wurde der musikalisch-stimmungsvolle Auftritt auf das Netz beschränkt. Über 1300-mal wurde das stimmungsvolle Video zum Buerschen Gloria an Heiligabend angeklickt. "Diese Resonanz drückt die Bedeutung der Tradition für die Menschen aus und wir freuen uns, mit diesem Angebot so viele Menschen erreicht zu haben", zieht der Verein für Orts- und Heimatkunde nun zufrieden Bilanz.

Gloria-Blasen 2021 in Gelsenkirchen-Buer an der 1000-Jahres-Linde

Zum Gloria-Blasen "haben sich Personen digital verbunden, die nicht gleichzeitig in Buer sein konnten", sagte Georg Lecher, Vorsitzender des Verein für Orts- und Heimatkunde. 2021 soll es wieder den großen Auftritt mit Zuhörern vor Ort geben: "Wir planen das Buersche Gloria an Heiligabend wieder mit dem Bergwerkorchesters Consolidation vor dem Rathaus Buer an der 1000-Jahres-Linde", so Lecher.

13 Beete nach einem besonderen Farbkonzept angelegt

Ein weiteres Projekt ist 2020 buchstäblich gewachsen: Zum Jahresende war das - bereits 2014 angeschobene - Rhododendronpark-Projekt auf dem unter Denkmalschutz stehenden Alten Friedhof Buer bereit für die Übergabe. 13 Beete wurden laut Lecher nach einem besonderen Farbkonzept angelegt und nach der jüngsten Pflanzung übernimmt Gelsendienste wieder diese Fläche.

Gelsendienste übernimmt künftig die Pflege der Fläche

Als Ideengeber hat Gärtnermeister Konrad Herz 2015 das erste Beet gestiftet. „Uns unterstützten die FGG Friedhofsgärtner Gelsenkirchen eG, die Sparkasse Gelsenkirchen, die Volksbank Ruhr Mitte und auch viele Privatleute mit Spenden, so dass dieses Vorhaben gelang“, sagte Georg Lecher, Vorsitzender des Vereins für Orts- und Heimatkunde e.V. Der Verein stiftete zum 125-jährigen Vereinsjubiläum ein Beet und kümmerte sich um die Pflege: "Aufgrund der besonders trockenen Witterung der letzten Jahre waren immer häufiger zusätzliche Gießgänge erforderlich", so Lecher, der die Gesamtkosten des Projektes mit rund 45.000 Euro beziffert.

„Wir freuen uns jetzt, dass wir Bürgern und Besuchern diesen, im Frühjahr wieder blühenden Rhododendron-Park in Innenstadtnähe zur Verfügung stellen können“, sagte Markus Holz, Projektleiter für den Verein für Orts- und Heimatkunde.

