Pfarrer Norbert Deka 2016 beim Heiligabendgottesdienst in der Gelsenkirchener Christuskirche am Trinenkamp. Auch damals galt bereits das Motto: Heiligabend gemeinsam feiern.

Bismarck. Die Evangelische Apostelkirchengemeinde lädt zur Heiligabendfeier ein: mit Liedern, Essen, und Bescherung. Die Anmeldung läuft bis 12. Dezember.

Heiligabend gemeinsam in der Gelsenkirchener Christuskirche

Wer an Heiligabend nicht alleine daheim bleiben sondern das Fest mit weiteren Menschen verbringen will, findet an diesem Abend in der Christuskirche, Trinenkamp 46, in Gelsenkirchen-Bismarck, eine interessante Alternative vor. Die Evangelische Apostelkirchengemeinde lädt Menschen aus Gelsenkirchen zur gemeinsamen Heiligabendfeier ein. Es können höchstens 50 Personen teilnehmen – Singles, Paare oder Familien. Um 17.30 Uhr gibt es zur Begrüßung Kaffee, Tee oder Kakao. Ab 18 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Christuskirche.

Weihnachtslieder und Bescherung

Im Anschluss gibt es im Kirch-Cafe ein gemeinsames Abendessen, Weihnachtslieder und Besinnliches, eine kleine Bescherung und Zeit für Gespräche mit Bekannten und Menschen, die man vielleicht noch nicht kennt. Die Heiligabendfeier endet um ca. 21.30 Uhr. Für alle, die nicht allein nach Hause gehen oder fahren möchten, steht ein Fahrdienst bereit.

Ein Fahrdienst kann bestellt werden

Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber Spenden werden gern angenommen. Um Anmeldung bis zum 12. Dezember im Gemeindebüro, Allemannenstraße 31, wird gebeten. 956 80 566. Auch für den Fahrdienst nach der Feier braucht es eine Anmeldung. Wer trotz Anmeldung nicht kommen kann, sagt bitte im Gemeindebüro Bescheid, damit der freie Platz besetzt werden kann.