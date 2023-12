Heiligabend-Feier nicht nur für Alleinstehende in Trinitatis-Gemeinde Buer

Gelsenkirchen-Buer. Die Evangelische Trinitatis-Kirchengemeinde Buer führt auch in diesem Jahr ihre Tradition fort, Interessierte zur Heiligabend-Feier in ihr Gemeindehaus neben der Apostelkirche an der Horster Straße 35 einzuladen: „Am Sonntag, 24. Dezember, 15.30 bis 20 Uhr, sind alle willkommen: Alte, Junge, Singles, Paare und Familien, eben alle, die an dem Abend nicht zu Hause bleiben möchten, die keine Wohnung haben oder die Heiligabend-Feier der Gemeinde kennen und mögen. Auch Neulinge sind gern gesehen“, so Pfarrerin Antje Grüter.

Ab 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, danach geplant sind eine Andacht und ein buntes Programm mit Musik und Texten sowie ein Abendessen und schließlich eine Bescherung. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Einlass ist bereits ab 14 Uhr.

Ein ehrenamtliches Team bereitet alles vor und umsorgt mit viel Engagement die Gäste. Wer die Feier selbst nicht besuchen, aber unterstützen möchte, kann dafür spenden. Das Spendenkonto der Evangelischen Trinitatis-Kirchengemeinde hat die IBAN DE2 4205 0001 0101 0772 38 (Verwendungszweck: Heiligabend-Feier).

