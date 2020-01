Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hebammen müssen sich bei der Zentrale registrieren

Die Hebammenzentrale Gelsenkirchen ist erreichbar unter 0234/97730-55, das Kontaktformular gibt es unter gelsenkirchen.de/hebammenzentrale. Die Sprechstunden sind immer dienstags bis donnerstags von 8.30 bis 12.30 Uhr.

Bislang haben sich fünf Hebammen aus Gelsenkirchen und acht weitere aus den umliegenden Städten bei der Hebammenzentrale registriert. „Ganz wichtig ist, dass sich die Hebammen aktiv melden, um sich registrieren zu können“, betont Ivonne Krisch.

Gibt es Fälle, in denen die Betreuung einer jungen Mutter, beispielsweise im Wochenbett, nicht bei ihr Zuhause stattfinden kann, gibt es in der Elternschule Sonnenschein am Marienhospital ausreichend Raum und Zuwendung. Die Elternschule bietet ein allumfassendes Betreuungsangebot für Schwangere und die Zeit nach der Geburt.