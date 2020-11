Hauptbahnhof Gelsenkirchen: Im Gleisbett Zigaretten gesucht

Einen gedankenlosen Mann hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Gelsenkirchen aufgegriffen. Er suchte am Sonntag, 8. November, im Gleisbett nach Zigarettenstummeln.

Gelsenkirchener Bundespolizisten leiten Bußgeldverfahren ein

Bahnmitarbeiter haben nach Angaben der Bundespolizei am Sonntag gegen neun Uhr Alarm geschlagen, als sie den Mann beim Durchstöbern des Gleisbettes am Gelsenkirchener Hauptbahnhof entdeckten. Gegenüber den herbeigeeilten Beamten gab der 38-Jährige an, nach Zigaretten im Gleisbereich zu suchen.

Die Bundespolizisten klärten den Mann über die Lebensgefahr auf, die von einem Aufenthalt im Gleisbereich ausgeht und leiteten gegen ihn außerdem noch ein Bußgeldverfahren ein.