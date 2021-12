Hassel: Weihnachtsfeier für alle, die sich allein fühlen

Gelsenkirchen. In der Kirche St. Michael in Gelsenkirchen bietet die Pfarrei St. Urbanus erstmals ein besonderes Format für Menschen an, die sich einsam fühlen.

An Menschen, die sich am Heiligen Abend einsam fühlen, richtet sich nun ein besonderes Angebot der Pfarrei St. Urbanus. Unter dem Titel „Weihnachten: gemeinsam weniger allein“ findet im Foyer der Hasseler Michaelskirche, dem sozial-karitativen Zentrum der Propsteipfarrei St. Urbanus „7 Werke“, eine festliche Weihnachtsfeier statt. 35 geimpfte oder genesene Menschen können unter den aktuellen Pandemiebedingungen kommen.

Ab 19.45 Uhr erwartet sie am Abend des 24. Dezember alles, was für die meisten zum Fest ganz normal ist: „Essen, trinken und zusammen feiern“, beschreibt es Markus Zingel, einer der Organisatoren. Ob man darüber hinaus etwas gemeinsam mache, etwa Lieder zu singen, das würde auch durch die Zusammensetzung des Abends entschieden. „Da müssen wir schauen, was sich ergibt.“

Die Idee hatte man schon vor längerer Zeit

Was genau auf dem festlichen Menüplan steht, ist auch für die Organisatoren, Markus Zingel und Laura Meemann, eine Überraschung. Denn: „Das Essen wird von Borutta Catering in Beckhausen spendiert“, erklärt Zingel und ist dankbar für diese Unterstützung der guten Sache, die man schon länger angehen wollte. Die Idee habe man bereits vor einiger Zeit gehabt. „Aber wir haben sehr kurzfristig entschieden, das auch durchzuführen. Wir haben länger gezögert – wegen Corona.“

Besonders liegt den Initiatoren am Herzen zu betonen, dass jeder Mensch eingeladen ist, der sich am Fest allein fühlt: „Die Sozialpastoral richtet sich an alle Menschen.“ Und so lasse man sich überraschen, ob ältere Menschen kommen oder auch jüngere. Natürlich seien auch etwa alleinstehende Mütter mit Kind oder Kindern willkommen. Ganz einfach: Jeder, der sich angesprochen fühlt. „In Hassel schaffen wir für sie und mit ihnen einen Weihnachtsort.“ Die Konfession spiele natürlich auch keine Rolle. Wichtig zudem: „Die Teilnahme ist kostenlos.“

Eine Anmeldung im Vorfeld ist erforderlich

Die Feier am Freitag, 24. Dezember, in der Kirche St. Michael an der Valentinstraße 40 beginnt um 19.45 Uhr und dauert bis etwa 22.30 Uhr. Die Teilnahme erfordert coronabedingt eine Anmeldung unter der Rufnummer: 0209/38 60 00. Kontakt per E-Mail: 7Werke@urbanus-buer.de.

