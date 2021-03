Hassel: Mann entblößt sich vor 15-jähriger Gelsenkirchenerin

Gelsenkirchen-Hassel. In Gelsenkirchen-Hassel hat sich ein Mann vor einer 15-Jährigen entblößt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Ein Mann hat sich am Sonntagabend (28. März) in Hassel vor einer 15-jährigen Gelsenkirchenerin entblößt. Nach Polizeiangaben hat sich die Tat gegen 19.30 Uhr an der Ecke Hasseler Straße/Hestermannstraße ereignet. Dort sei der Mann aus einem Gebüsch herausgetreten.

Polizei Gelsenkirchen sucht etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann

Das Mädchen entfernte sich anschließend von der Stelle, der Täter floh auf einem Fahrrad über die Hestermannstraße. Laut Polizei ist der Mann etwa 40 bis 50 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von dünner Statur. Außerdem hat er eine Glatze, keinen Bart, eine große Nase und dünne Lippen. Er trug am Sonntagabend eine schwarze Jacke mit Kapuze. Sein Fahrrad war schwarz.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 36571112 oder die Kriminalwache unter 0209 3658240 entgegen.