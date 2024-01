Blick über den Glückauf-Park in Richtung Gelsenkirchen-Hassel: Hier entsteht gerade das Sportprojekt „Hassel-8“.

Bauprojekt Hassel-8 wird gebaut: Neues Sportprojekt in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Hassel Baustart für die Hassel-8: Das neue Projekt rund um den Stadtteil im Gelsenkirchener Norden entsteht gerade. Das alles wird geboten.

Einmal rund um Gelsenkirchen-Hassel, und dabei etwas für die eigene Fitness tun: Das soll demnächst möglich sein. Bald nämlich soll die „Hassel-8“ an den Start gehen, ein Rundweg, der an den Grenzen des Stadtteils entlang verläuft – und mitten durch. In Form der Ziffer „8“ eben. Jetzt haben die Bauarbeiten dazu begonnen.

Im gesamten Stadtteil werden in den kommenden Monaten kleinere Baustellen eingerichtet, teilte die Stadt jetzt mit. Es entstehen Aktivplätze und Ruhepunkte, die Querungsmöglichkeiten einiger Straßen werden verbessert und Kinder bekommen neue Spielgelegenheiten. „Die Hassel-8 soll einen gesunden Lebensstil direkt vor Ort fördern, mit niederschwelligen Möglichkeiten zu Bewegung und Sport für jedermann“, heißt es in der Ankündigung der Stadt Gelsenkirchen. Menschen jeden Alters und Fitnesslevels sollen dazu ermutigt werden, sich zu bewegen, aktiv zu sein und gleichzeitig die Umgebung zu genießen.

Das alles bietet die Hassel-8 im Norden von Gelsenkirchen

Die Hassel-8 wird zukünftig wie ein „Trimm-dich-Pfad“ durch den Stadtteil führen. Acht Aktivplätze werden mit Sportgeräten ausgestattet, darunter eine Hangelleiter und ein Kletterberg. So sind im Stadtteil demnächst verschiedene Fitnessübungen möglich. Neue Ruhepunkte entlang der Strecke bieten Sitzmöglichkeiten und ermöglichen so auch Menschen Mobilität, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Dazu kommen die Kinderabenteuerwege. Hier werden bestehende Wege im Umfeld von Schulen und Kitas durch einfache Maßnahmen wie dem Aufmalen von Hüpfkästen umgestaltet. Insbesondere Kinder sollen so ermutigt werden, sich auf diesen alltäglichen Wegen aktiv zu bewegen. Feste Start- oder Zielpunkte gibt es nicht, der Rundweg kann von jedem Punkt aus betreten und verlassen werden. Die „Hassel-8“ ist rund zehn Kilometer lang, verläuft überwiegend auf bestehenden Wegen. Der südlichste Punkt ist der Bahnhof Buer-Nord, im Norden geht es durch das Landschaftsschutzgebiet rund um Haus Lüttinghof.

Die Hassel-8 soll Ende 2024 fertiggestellt werden. Geplant wurde das Projekt durch das Landschaftsarchitekturbüro dtp aus Essen gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen, Gelsendienste und Gelsensport. Das Projekt kostet etwa 1 Million Euro, zu 80 Prozent gefördert durch Bund und Land im Rahmen der Stadterneuerung Hassel.Westerholt.Bertlich.

