Hartnäckige Einbrecher bohren Wand auf – gleich zweimal

Gelsenkirchen-Buer. Gleich zweimal versuchten Einbrecher in Gelsenkirchen-Buer, eine Wand zu einem Handygeschäft zu durchbrechen. Die Polizei nahm sie fest.

Besonders hartnäckig waren drei Einbrecher, die es auf das Lager eines Mobilfunkgeschäftes an der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer abgesehen hatten. Gleich zweimal versuchten sie den Bruch – am Ende blieb die Polizei Sieger.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatte zunächst Unbekannte sich Zugang zu einem leerstehenden Geschäft an der Einkaufsstraße verschafft, indem sie die Eingangstür aushebelten. Im Inneren des Ladens machten sich die Einbrecher dann an einer Wand zu schaffen, die an das benachbarte Mobilfunkgeschäft grenzt.

Die Gelsenkirchener kehrten zurück – und hatten Bohrhämmer dabei

Sie stemmten einige Löcher in die Wand, der komplette Durchbruch gelang ihnen aber nicht. Die Täter stellten leere Pappkartons vor die Mauer und zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Am Donnerstagnachmittag wurde der Einbruch bemerkt und der Polizei angezeigt.

Doch die Täter ließen nicht locker: Nach Einbruch der Dunkelheit kehrten sie am Donnerstagabend zurück, um ihr Werk zu vollenden. Sie trugen Arbeitskleidung und Mundschutz, neben den üblichen Einbruchswerkzeugen hatten sie sogar Bohrhämmer dabei. Doch sie wurden beobachtet: Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die nahm wenig später die drei Männer aus Gelsenkirchen im Alter von 25, 27 und 28 Jahren vorläufig fest.

Die Beamten stellten auch das Einbruchswerkzeug sicher. Dabei stellten sie fest, dass die Bohrhämmer zuvor gestohlen wurden.