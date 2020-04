Hans-Sachs-Haus belegt 15. Platz bei NRW-Rathaus-Ranking

Das Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen belegte bei der Frage „Wo steht das schönste Rathaus in NRW“ den 15. Platz.

Gelsenkirchen. Das Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen belegt bei einem Rathaus-Ranking in NRW den 15. Platz bei 74 Teilnehmern. Gewonnen hat Recklinghausen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat die Bürgerinnen und Bürger des Landes Nordrhein-Westfalen gefragt: „Wo steht das schönste Rathaus in NRW?“ Als eines von insgesamt 74 Rathäusern war auch das Hans-Sachs-Haus in Gelsenkirchen nominiert. Der Sieger der Online-Abstimmung unter dem Hashtag #schönstesRathausinNRW steht nun fest: Die meisten der 60.272 abgegebenen Stimmen gingen an das Rathaus Recklinghausen.

WAZ-Leser Gerhard Verfürth schickte der Lokalredaktion Gelsenkirchen dieses Foto und schrieb dazu: „Die Rathäuser in Recklinghausen und Bottrop haben bei Abstimmung sehr gut abgeschnitten. Herzlichen Glückwunsch! Zur Erinnerung: In Gelsenkirchen hatten wir auch mal ein sehr schönes Rathaus. Leider wurde es abgerissen. Anbei ein von mir fotografiertes Bild des Gebäudes. Eine Veröffentlichung des Fotos wäre für unsere Jugend und Neubürger sicher interessant.“ Foto: Gerhard Verfürth

Die Stadt Gelsenkirchen gratuliert dem Reviernachbarn in einer offiziellen Mitteilung herzlich. Das Hans-Sachs-Haus wurde auf den 15. Platz gewählt.

Schönstes Rathaus: Startschuss fiel im Herbst 2019

Den Startschuss für die Aktion gab Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, im Herbst 2019. Die Rathaus-Vorschläge kamen über Facebook, Twitter, Instagram und YouTube von den Bürgerinnen und Bürgern. In einem Video wurden alle Rathäuser jeweils vorgestellt und in den Sozialen Medien veröffentlicht.

So auch das Hans-Sachs-Haus, das Oberbürgermeister Frank Baranowski als Mittelpunkt des politischen und kulturellen Lebens in Gelsenkirchen so im Video beschrieb: „Das Hans-Sachs-Haus ist ein Gebäude, in dem nicht nur die Verwaltung arbeitet und die Politik Entscheidungen trifft, sondern auch ein Ort, an dem sich die Bürgerinnen und Bürger treffen bei Veranstaltungen – oder auch einfach hier im Café.“