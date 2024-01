Handyräuber attackieren Mann mit Messer: Täter-Trio gesucht

Die Polizei bittet nach einem versuchten Handyraub in Gelsenkirchen um Zeugenhinweise.

Gelsenkirchen Die Polizei Gelsenkirchen hofft nach einem versuchten Handyraub mit Messerattacke in der Altstadt auf Hinweise von Zeugen.

Versuchter Raub in der Altstadt: Ein bislang unbekanntes Täter-Trio hat laut Polizei am Montagmittag versucht, einem 36-Jährigen an der Straßenbahn-Haltestelle Musiktheater das Smartphone zu rauben. Dabei attackierten sie ihn laut Polizei Gelsenkirchen sogar mit einem Messer. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise auf die gesuchten Männer.

Es war am Montag gegen 12.15 Uhr, als der 36-Jährige an der Haltestelle Musiktheater auf die Straßenbahn wartete. Während dieser Zeit schaute er auf sein Handy, als sich plötzlich drei unbekannte Personen vor ihm aufbauten. Einer der Männer soll den 36-Jährigen dazu aufgefordert haben, sein Handy herauszugeben. Als der Gelsenkirchener sich weigerte, habe ihn der Unbekannte mit einem Messer angegriffen und verletzt. Daraufhin flüchtete der 36-Jährige. Ein Bekannter alarmierte später die Polizei, die die Spuren vor Ort sicherte und umgehende Fahndungsmaßnahmen einleitete. Der Gelsenkirchener musste in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden.

Einer der drei Täter trug eine auffällige gelbe Daunenjacke

Täterbeschreibung: alle 20 bis 25 Jahre, Kurzhaarschnitt. Der Haupttäter war etwa 1,85 Meter groß, von athletischer Statur, er hatte blondes Haar und trug eine dunkle Jacke, genau wie ein zweiter Täter aus dem Trio. Der dritte Mann hatte hingegen eine auffällig gelbe Daunenjacke an.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Raubversuch beobachtet haben oder die Hinweise zu den gesuchten Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise an die Polizei unter 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen