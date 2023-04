Handy wird 50: WAZ-Redakteure und ihr erstes Mobiltelefon

Gelsenkirchen. Vor 50 Jahren wurde das Handy erfunden. Redakteurinnen und Redakteure der WAZ Gelsenkirchen erinnern sich hier an ihr erstes Gerät.

Im April 1973, vor genau 50 Jahren also, stand ein Mann auf der 6th Avenue in New York und sprach in ein Mobiltelefon. Was heute eine banale Selbstverständlichkeit ist, war damals eine Weltsensation: Das Gerät, das da gerade erfunden und zum ersten Mal zum Einsatz gekommen war, hatte nur wenig Ähnlichkeiten mit dem Smartphone von heute. Klobig, schwer und kantig war es, und mehr als telefonieren konnte man damit auch nicht. Wir, die Redakteurinnen und Redakteure der Gelsenkirchener WAZ-Lokalredaktion, haben den Geburtstag des Handys zum Anlass genommen für einen kleinen, persönlichen Rückblick auf unsere ersten Schritte im Zeitalter der Mobiltelefonie.

Das Nokia 5110 hing einst am Gürtel

Es muss 1997 oder 1998 gewesen sein. Ich hatte gerade angefangen, meine Nase in den Lokaljournalismus zu stecken, war freier Mitarbeiter bei der Buerschen Zeitung und fühlte mich wichtig. Umso mehr, als ich eines Abends mit Freunden in einem Restaurant saß und ein Kellner an unseren Tisch trat: Telefon für Herrn Heselmann, sagte er. Am Apparat war meine Mutter: Die BZ-Redaktion hatte bei ihr angerufen und versucht, mich zu erreichen. Ich müsste mal schnell einen Termin wahrnehmen. Zufällig wusste meine Mutter von meinen Restaurantplänen, hatte die Nummer im Telefonbuch ermittelt und mich so erreicht. Spätestens da war mir klar: Ich brauche ein Handy.

Matthias Heselmann. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Hatte ich zuvor noch milde über die „Wichtigtuer“ gelächelt, die damals überall auftauchten und Privatgespräche auf der Straße führten (kann man sich heute nicht vorstellen, dass das mal etwas Besonderes war), so dämmerte mir jetzt, dass ich mich dem Trend wohl nicht würde verschließen können – schon gar nicht in meinem Beruf. Mein erstes Handy war ein Klassiker: Ein Nokia 5110, das ich, ich gestehe es verschämt, eine Zeit lang auch peinlich am Gürtel getragen habe. Heute besitze ich ein Smartphone, das unfassbar viel mehr kann als das kleine Nokia damals, aber die wichtigste Funktion besitzt es zum Glück immer noch: die Taste zum Stummschalten. (Matthias Heselmann)

Erreichbar sein bei der Reise des Kita-Sohnes in die weite Welt des Sauerlands

Kurz vor der Jahrtausendwende, im Mai 1999, begann in unserer Familie das Zeitalter des Mobiltelefons. Und obwohl sowohl der Gatte als auch ich Vollblutjournalisten waren, drängte in erster Linie (noch) nicht der Beruf, sondern der kleine Sohn zum Bedürfnis, gut erreichbar zu sein. In dessen letztem Kindergartenjahr stand ein dreitägiger Kita-Ausflug ins Sauerland an. Nun war der Sohn zwar eigentlich pflegeleicht und auch stets gern allein Schlafgast bei Eltern und Freunden. Doch die Vorstellung, dass ihm in der gefühlten „Ferne“ etwas geschieht und wir nicht erreichbar sind, führte zum ersten handtaschenfreundlichen Nokia, mit dem außer telefonieren nichts ging.

Sibylle Raudies. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Es hat natürlich niemand von der Kita angerufen. Der Sohn amüsierte sich mit den anderen aus seiner „Mäusegruppe“ so prächtig, dass er abends beim Zähneputzen vor Erschöpfung eingeschlafen ist, wie die Kita-Betreuerin im Nachgang lachend berichtete. Dass es ein Leben ohne Handy und trotzdem mit vielen sozialen Kontakten gab, als Studentin für die Mutter gar ganz ohne Telefon, kann der nun erwachsene Sohn sich gar nicht vorstellen. „Wie konntet ihr euch denn verabreden?!?“ Ich kann versichern: Es war kein Problem. Schon lange allerdings sind Arbeit und Leben ohne Smartphone auch für mich kaum noch vorstellbar. (Sibylle Raudies)

Das erste Handy und die teure Lektion

Als 1987 geborener Junge ist die Erinnerung an mein erstes Handy vergleichsweise wenig revolutionär. Im Alter von 15 Jahren bekam ich es. Ich weiß nicht mehr genau, welches Modell das war, wohl aber, wie verdammt teuer damals SMS noch waren. In ihrer liebevollen Naivität hatten meine Eltern mich zunächst mit einem Vertrag statt mit einer Guthaben-Karte ausgestattet. Ich hätte es schon damals besser wissen müssen, aber manche Lektion lernt man gerade in jungen Jahren doch eher auf die schmerzvolle Weise.

Sinan Sat. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Hunderte SMS waren schnell mit Klassenkameraden hin und her geschrieben im Laufe eines Monats, als die Rechnung dafür ins Haus flatterte, zitierten mich meine Eltern zu Recht zum Rapport. Einen Teil der Rechnung habe ich in der Folge im elterlichen Obst- und Gemüsegeschäft abgearbeitet und fortan lieber „Snake“ auf dem Handy gespielt, statt unnötige Nachrichten zu versenden. Der Weg bis zur Flatrate-Rechnung (Pauschale), er war mir zweifelsohne eine Lektion. Heute ist das Smartphone nicht nur als Kommunikationsmittel, sondern vielmehr als eierlegende Wollmilchsau kaum noch aus meinem Leben wegzudenken. (Sinan Sat)

Sehnsuchtsstiller trotz Siegerländer Funkloch-Schluchten

Rund 20 Zentimeter lang, mit fingerdicker Antenne und riesigen Tasten auf einem trüb-grauen Gehäuse: Mein erstes Handy der Marke Siemens spottete seinem Namen – handlich war es nun wirklich nicht! Ich hatte es mir zum Start ins Volontariat bei der Westfalenpost im Januar 1996 gegönnt. Schließlich wollte ich auch im Sieger- und Sauerland erreichbar sein. Und brauchte man sowas nicht als aufstrebende Journalistin in der Medienbranche?!

Christiane Rautenberg. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Dass es dort keine Funklöcher, sondern ausgewachsene Funkschluchten gab, hatte ich nicht bedacht. Wie oft mein jetziger Mann und ich getrennt wurden, als ich drei Monate lang in meiner Siegener Einzelzelle saß, diesem winzigen Appartement oben auf dem Berg, und sehnsuchtsvolle Dauergespräche mit ihm führte! Wie schwer meine Tasche damals war mit Foto-Ausrüstung, Schreibblock, Terminkalender und diesem klobigen Mobilfunkgerät! Dass es irgendwann mal Smartphones geben würde, die alles können, hätte ich mir damals nicht träumen lassen.

Heute schätze ich das Ding vor allem für die Möglichkeiten der Online-Recherche und die (schriftliche) Kommunikation per Messengerdienst. Telefongespräche führen, ja, das tue ich auch noch zwischendurch. Vor allem aber schwant mir als Frau (knapp) über 50 mit einer Mutter um die 80, dass ich mit dem damaligen Erwerb meines überdimensionierten Siemens-Handys schon in (meine) Zukunft geschaut habe: Wer weiß, wie lange es noch dauert, bis der Kauf eines Senioren-Geräts ansteht?! (Christiane Rautenberg)

Ein Handy – der Herz-Dame zuliebe

Thomas Richter Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Eines vorweg: Ich zählte lange zu den absoluten Handy-Verächtern, lachte mich immer schlapp über diese Großkotze, die da angeblich rund um die Uhr erreichbar sein mussten und mit ihren Nokias am Ohr durch die Stadt stolzierten. Wenn ich unterwegs dringend Kontakt suchte oder Hilfe brauchte, fand ich stets über die damals noch existierenden Telefonhäuschen einen kurzen Draht. Und zu Hause lief am Festnetz-Anschluss ein Anrufbeantworter.

Das klappte alles ganz prima. Bis zum Jahr 2005. Denn da verliebte ich mich neu. Und die auserkorene Herz-Dame war ihrerseits eine große Freundin von SMS-Nachrichten. Und was tut man als Frischverliebter nicht alles für seine Auserwählte??? Ich kaufte mir sogar mein erstes Handy! Und erntete aus dem Freundeskreis reichlich Sprüche und Spott – zu offensiv hatte ich meine Anti-Haltung in den Jahren zuvor stets ausgelebt.

Mein erstes Gerät war dann übrigens eines dieser Aufklapphandys des Herstellers Motorola. Die erinnerten mich in ihrer Anmutung stets an die „Kommunikatoren“ aus der TV-Serie „Raumschiff Enterprise“. Und da ich mich zur Spezies der Jäger und Sammler zähle, habe ich das gute, alte Premieren-Stück bis heute aufbewahrt. Auch wenn die Liebe dazu längst erloschen ist. Genau wie zu besagter Herz-Dame übrigens… (Thomas Richter)

Ein Handy – dem Betriebsfrieden zuliebe

Logisch, für einen Heranwachsenden war ein Handy ein „Must-have“. Zumal für einen Studenten, der sich unter anderem als freier Mitarbeiter in der Bochumer Sportredaktion verdingte, um über die Runden zu kommen. Und der es sich nicht mit den Herren Redakteuren verscherzen wollte. Kleiner Einschub an dieser Stelle: Die älteren Kollegen waren regelrechte Dampfplauderer – und zwar im doppelten Sinne: In der einen Hand den Telefonhörer, in der anderen andauernd eine glimmende „Fluppe“. Wer sich in dem Büro mehr als eine Minute aufhielt, der roch wie nach einer ganzen Nacht in der Disko. Heute ist das Qualmen im Büroalltag undenkbar.

Naja, je länger das Engagement im Sport dauerte, über desto mehr Vereine und Sportarten galt es zu berichten: Amateurfußball, Handball, Basketball, Fechten, Tischtennis, Karate und so fort. Die Liste an Telefonnummern wurde postwendend immer länger, der Aufwand, Verantwortliche zu erreichen, dazu stetig größer. Man kann ja schließlich nicht bei jedem Spiel an der Seite stehen. Vor allem nicht zeitgleich.

Aber: Mangels eigenem Handy trudelten immer mehr Rückrufe in der Redaktion ein. Die drei Telefone klingelten munter durch nach Spieltagen, was den Vorgesetzten doch mit der Zeit etwas auf die Nerven ging. Verständlich. Also musste auch der „Telefon-Marathon-Mann“, so nannten die drei Redakteure mich, endlich ein Handy haben. Dem Wunsch, Pardon, der Ansage, leistete ich mit einem Nokia 6110 brav Folge. Aber selbst dieser noch verhältnismäßig kompakte Funk-Knochen war mir schnell zu klobig, es musste daher ein Nokia 8210 im Westentaschenformat sein. Das hatte etwas „Agenten-Mäßiges“ an sich, weil es ohne Bluetooth-, NFC- oder WLAN-Funktionen auskam. Niemand, nicht mal die Polizei, konnte also die Bewegungen des Besitzers verfolgen. Für einen jungen Kino-Fan (und Träumer) genau das Richtige. (Nikos Kimerlis)

