Handy, Gurtpflicht, Drogen: Polizei ahndet Hunderte Verstöße

Bei Schwerpunktkontrollen in Gelsenkirchen fielen allein 71 Kraftfahrer auf, weil sie während der Fahrt ihr Smartphone benutzten. Die Konsequenz: 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg für jeden.

Gelsenkirchen. Gezielte Kontrollen in Gelsenkirchen galten der „Ablenkung im Straßenverkehr“. Doch die Polizeibeamten wurden auch in zig anderen Fällen fündig.

Telefonieren, Simsen oder Texten während der Fahrt, mal eben die Instastory checken oder eine Sprachnachricht schicken – all das kann am Steuer lebensgefährlich sein, warnt die Polizei Gelsenkirchen. Das Präsidium nahm daher mit gezielten Kontrollen an der Aktionswoche „Ablenkung im Straßenverkehr“ teil und ahndete etliche Verstöße – zudem gab es reichlich „Beifang“. Die Bilanz.

Gelsenkirchener Beamte ahnden bei Kontrollen über 300 Regel-Verstöße

Zwischen dem 16. und 22. September fanden die Kontrollen im gesamten Stadtgebiet Gelsenkirchen statt. 71 Kraftfahrer fielen dabei auf, weil sie während der Fahrt ihr Smartphone benutzten. 100 Euro Bußgeld plus Verwaltungsgebühr stehen den Ertappten nun ins Haus. Darüber hinaus wird jeweils ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg vermerkt. Auch 15 Radfahrer, die ebenfalls durch die Nutzung ihrer Handys abgelenkt waren, wurden mit 55 Euro verwarnt.

Um die Gefährlichkeit zu verdeutlichen, liefert die Polizei dieses Beispiel: Bei 50 Stundenkilometern fährt ein Auto in nur einer Sekunde rund 14 Meter. Der Zwei-Sekunden-Blick aufs Display bei einer Fahrt mit Tempo 50 bedeute also fast 30 Meter Blindflug, so ein Polizeisprecher.

150 Kilogramm Fleisch auf der Ladefläche: Hygieneverstöße und Haftbefehle

In einem Fahrzeug entdeckten Polizeibeamte Betäubungsmittel und leiteten ein Strafverfahren ein. Bei einer Fahrzeugüberprüfung anlässlich eines Gurtverstoßes fanden die Polizeibeamten in Gelsenkirchen-Hassel auf der Ladefläche eines Klein-Lkw 150 Kilogramm Fleisch. Da Transport- und Hygienevorschriften nicht eingehalten wurden, übernahmen die städtischen Lebensmittelkontrolleure die weitere Bearbeitung des Falles. Da gegen zwei Fahrzeuginsassen Haftbefehle vorlagen, mussten sie mit zur Wache fahren. Hier konnten Angehörige die geforderten Geldbeträge entrichten und die Freiheitsstrafe abwenden.

Weitere 78 Fahrerinnen oder Fahrer beziehungsweise Autoinsassen fielen den Beamten auf, da sie den Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten. 130 weitere Verkehrsverstöße mussten geahndet werden. Fünf Pkw-Führern, bei denen die Beamten vor Ort eine Fahruntauglichkeit vermuteten, da sie unter dem Einfluss von Rauschgift oder Alkohol standen, mussten mit zur Wache. Dort wurde ihnen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Bei drei weiteren Personen wurde festgestellt, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis waren. Als Konsequenz wurden gegen sie und auch gegen die jeweiligen Fahrzeughalter Strafanzeigen gefertigt.

Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung

Für zwei der kontrollierten Pkw bestand kein Versicherungsschutz. Die Fahrer mussten das Fahrzeug stehen lassen und bekamen Strafanzeigen. Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung wurde ein Strafverfahren gegen einen Kraftfahrer eingeleitet.

