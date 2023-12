Polizeibericht Handtaschenraub: Frau (53) in Bismarck überfallen

Gelsenkirchen Am Samstagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter eine Frau überfallen und ihre Handtasche erbeutet. Polizei bittet um Hinweise.

Raub auf offener Straße in Bismarck: Eine 53-jährige Frau aus Gelsenkirchen war laut Polizei am Samstagmorgen um 6.10 Uhr auf der Herkendellstraße unterwegs. Sie lief dort auf dem Gehweg, als sie plötzlich von hinten von einem ihr unbekannten Mann geschubst worden sei. Dadurch stürzte sie. Auf dem Boden liegend, habe ihr der Tatverdächtige schließlich die Handtasche entreißen können und sei dann in Richtung Marschallstraße davongerannt.

Täterbeschreibung: etwa 1,65 Meter groß, schmale Statur, dunkle Kleidung, trug eine rote Wintermütze. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder der Identität des Täters geben können, sich zu melden unter: 0209 365 5112 oder 0209 365 8240.

