Festnahme & Haftbefehl Handschellen: Diebin aus Dortmund in Gelsenkirchen gefasst

Gelsenkirchen-Buer. Eine wegen Diebstahls gesuchte Frau aus Dortmund ist am Dienstag von der Polizei in Gelsenkirchen gefasst worden.

Für eine per Haftbefehl gesuchte Frau aus Dortmund endete die Freiheit am Dienstag, 8. Dezember, in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchener Beamte stoßen bei Kontrolle auf gesuchte Straftäterin

Die Polizei nahm am Dienstag gegen 15.30 Uhr, die 24-Jährige bei einer Kontrolle auf der Hochstraße in Buer fest. Gegen die in Dortmund wohnhafte Frau bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichts Saarbrücken wegen Diebstahls. Die Gesuchte wurde zunächst ins Polizeigewahrsam gebracht.