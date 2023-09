Halloween-Party in Gelsenkirchen: Diese Events gibt`s 2023

In Gelsenkirchen können die Besucherinnen und Besucher der ZOOM Erlebniswelt an Halloween einen Zoo-Abend der besonderen Art buchen.

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen Halloween feiern für Kinder und Erwachsene, unter wilden Tieren, mit Live-Musik im Pub oder auf der langen Partynacht im Club.

Halloween ist die Feier am Vorabend vom Allerheiligenfest in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November. Auch in Gelsenkirchen gehen Kinder in Kostümen von Haus zu Haus und begrüßen die Bewohner mit „Süßes oder Saures“. Damit ist gemeint, dass den Kindern Süßigkeiten gegeben werden sollten, denn ansonsten wird womöglich ein Streich gespielt.

Aber seit geraumer Zeit gehen auch Erwachsene gerne verkleidet auf diverse Veranstaltungen und lange Party-Nächte in Gelsenkirchen. Wo es dieses Jahr welche Halloween-Erlebnisse gibt, haben wir hier zusammengetragen. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Halloween für Kinder und Erwachsene, mit Musik oder unter wilden Tieren

Am 30. und 31. Oktober, von 18 bis 22 Uhr, bietet die ZOOM-Erlebniswelt unheimliche Gestalten und Geräusche, Illuminationen und inszenierte Gruselkulissen. Auf den insgesamt mehr als vier Kilometer langen Rundwegen in Alaska, Afrika und Asien wandeln Spukgestalten und Stelzenläufer. Um 20 Uhr gibt es eine Feuershow. „Süßes und Saures“ sowie eine Auswahl an Halloween-Köstlichkeiten werden an den Gastronomieständen im Eingangsbereich, im Alaska Diner, Ryokan Imbiss und am Grimberger Hof angeboten.

Die Evangelische Jungend Gelsenkirchen Horst schmeißt eine Party für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. In der Paul-Gerhardt-Kirche „Paule“ geht es am 14. Oktober um 17 Uhr los. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und es wird um vorherige Anmeldung gebeten. Im Kinder- und Jugendkulturzentrum Spunk wird an Halloween von 15 bis 19 Uhr gefeiert. Mit Kinder-Disko, Grusel-Buffet und Spielen. Nach den Herbstferien können Kinder im Spunk bereits Kostüme basteln, z.B. durch die Erweiterung vorhandener Kleidung mit Spinnenbeinen.

Live-Musik an Halloween im Gelsenkirchener Norden

Die Band The Dublinskis spielt im Irish-Pub Oisin Kelly Gallery mit internationalem Folk und Pop auf. Hier geht es um 20 Uhr los, allerdings gibt es Tickets nur im Vorverkauf. In der Gaststätte KGV Erholung Buer heizt die Band The Servants die Stimmung an. Sie wollen in der Nacht der Hexen und Geister mit ihrer handgemachten Musik der 60er-, 70er- und 80er-Jahre rocken bis die Toten wieder auferstehen.

In der Diskothek Alte Hütte kann in der Halloween-Nacht ab 21 Uhr gefeiert werden. Auf der Sonderkarte gibt es dazu blutige Drinks. Außerdem sorgen Deko, Nebel, Spinnweben, zahlreiche Monster und Walking Acts für eine gespenstische Stimmung. Die Diskothek LED startet die Party ebenfalls um 21 Uhr und im Club Konkurenz findet schon am 28. Oktober ab 20 Uhr Hardstyle-Halloween statt. Bei allen Veranstaltungen sind Verkleidungen erwünscht, aber kein Muss.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen