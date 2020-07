Hakenkreuze auf Gelsenkirchener Grundschule gesprayt

Die Gelsenkirchener Polizei sucht Zeugen, die die Sprayer in der Feldmark beobachtet haben.

Gelsenkirchen-Feldmark. Unbekannte haben am Wochenende verfassungsfeindliche Symbole wie Hakenkreuze an eine Schule gesprayt. Die Gelsenkirchener Polizei ermittelt.

Unbekannte Graffiti-Sprayer haben am vergangenen Wochenende zwischen dem Freitagmittag und Montagmorgen an einer Grundschule in der Feldmark verfassungsfeindliche Symbole aufgesprüht. Die Täter brachten dort ein Hakenkreuz und einen Schriftzug mit schwarzer Farbe auf.

Betroffen waren eine Hauswand und Fenster des Gebäudes. Außerdem beschädigten die Unbekannten eine Fensterbank durch Feuer. Die Gelsenkirchener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Taten und zu Tatverdächtigen nehmen der Staatsschutz unter der Rufnummer 0209/365-8501 oder die Kriminalwache unter der Durchwahl -8240 entgegen.