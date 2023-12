Gelsenkirchen Mobiliar zertrümmert hat ein Gelsenkirchener im Ehestreit. Die Frau flüchtete zu Nachbarn. Der Ehemann landete in einer Zelle.

Hinter Schloss und Riegel landete ein gewalttätiger Gelsenkirchener in einem Fall von häuslicher Gewalt. Der 40-Jährige hat auch Einsatzkräfte der Polizei angegriffen.

Häusliche Gewalt in Gelsenkirchen: Möbel zerschlagen, Tritte und Kopfstöße gegen Polizisten

Einsatzkräfte der Polizei eilten am Freitag, gegen 22.16 Uhr, zum Tatort, um den Ehestreit zwischen einem 40-jährigen Gelsenkirchener und seiner 35-jährigen Ehefrau zu beenden. Der Ehemann hatte während der Auseinandersetzung Mobiliar in der Wohnung zertrümmert. Seine Ehefrau flüchtete sich in ihrer Not zu Nachbarn und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte trafen in der Wohnung auf den angetrunkenen Ehemann, der bei der Befragung angab, die Wohnung verlassen und woanders übernachten zu wollen. Er wurde von den Beamten aus dem Haus auf die Straße begleitet, um dort auf ein Taxi zu warten.

Im Freien wurde der Gelsenkirchener plötzlich aggressiv und beleidigte die Polizisten auf „übelste Weise“, wie die Behörde mitteilte. Platzverweise waren die Folge, die aber ignorierte der 40-Jährige. Weil die Situation zunehmend eskalierte, beschlossen die Beamten, den Ehemann zur Beruhigung und Ausnüchterung ins Gewahrsam zu bringen.

Dagegen wehrte der Gelsenkirchener sich mit Tritten und Kopfstößen. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt, den Gewalttäter erwartet nun eine Strafanzeige.

