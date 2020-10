Nach dem Hackerangriff auf die Server der Uniklinik Düsseldorf, durch den ein Patient abgewiesen werden musste und verstarb, bereiten sich die Krankenhäuser in Gelsenkirchen verstärkt auf Cyberattacken vor. Man müsse „jederzeit mit neuen Angriffen rechnen“, sagte Corinna Lee, Sprecherin der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen (EVK).

Größere Investitionen in die IT habe man an den EVK bereits „nach ersten großflächigeren Cyberangriffen auf das Gesundheitswesen im Jahr 2016“ auf den Weg gebracht. Nun müssten diese weiter „massiv vorangebracht“ werden. Schließlich habe die IT eine zentrale Rolle für die Patientensicherheit - sie halte klinische Daten jederzeit verfügbar und Medizintechnik funktionsfähig.

Gefahr durch Cyberkriminalität: „Es gibt nichts zu leugnen“

Diese Ansicht teilt man auch in den Häusern der St. Augustinus GmbH. Jüngst in Aussicht gestellte Landes-Investitionsmittel für die Kliniken in Höhe von insgesamt 750 Millionen Euro sollen dort auch „zusätzliche Anstrengungen im Rahmen der IT-Sicherheit“ ermöglichen, sagte Sprecher Wolfgang Heinberg, der ebenfalls eine erhöhte Gefahr durch Hackerangriffe sieht. „Es gibt, und dies ist nicht zu leugnen, durch Cyberkriminelle eine Bedrohungslage für Krankenhäuser und Einrichtungen des Gesundheitswesen.“

Von der Politik wünscht man sich an den EVK jedoch nicht nur höhere Investitionsmittel, sondern auch mehr Unterstützung angesichts des Personalmangels. „Die eingesetzte IT-Infrastruktur kann natürlich immer nur so gut sein, wie sie von den Fachleuten im Krankenhaus betreut werden kann“, so EVK-Sprecherin Corinna Lee.

Weil in Banken, Industrie oder bei Versicherungen jedoch mehr gezahlt werden könne als im Krankenhaus, gestalte es sich als schwierig, ein gut ausgebildetes IT-Team aufzubauen. „An dieser Stelle könnte die Politik ansetzen, um den Technologiewandel zu beschleunigen.“