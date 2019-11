Spannung, Witz und auch eine Message: Bei der Premiere der Kinderoper „Drei miese, fiese Kerle“ im Kleinen Haus des Musiktheaters im Revier kam einiges zusammen. Im Publikum verfolgten junge Gäste, aber auch etliche Erwachsene gebannt das, was sich 60 Minuten lang bei der Uraufführung auf der Bühne abspielte – und spenden am Ende großen Beifall.

Uraufführung im Gelsenkirchener Musiktheater

Ein paar Bretter, die sich zu Bäumen oder zum Geisterschloss wandeln, ein Tisch vor einer kleinen Wand mit Fenster, die zur Wohnstube werden: Mit Licht, wenigen Requisiten und atmosphärischen Bildern in der von Katrin Hieronimus eingerichteten Bühne entsteht eine geheimnisvolle Bühnenwelt, in der Menschen und Puppen agieren. Am Seitenrand musiziert das sechsköpfige Ensemble unter Leitung von Peter Goller: Kontrabass, Klarinette, Fagott, Tuba und Percussion erzeugten ein umfassendes Klangerlebnis, das die verschiedenen Stimmungen der Inszenierung musikalisch unterstreicht.

Gelsenkirchen Auftragswerk des Musiktheaters Komponist des Auftragswerks für das Musiktheater im Revier ist der Franzose Zad Moultaka. Einwickelt wurde „Drei miese fiese Kerle“ nach dem Kinderbuch-Klassiker von Paul Maar und Susanne Opel-Götz, das Libretto stammt von Manfred Weiss. Drei miese fiese Kerle ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet. Weitere Aufführungen: Mittwoch, 27. November, bis Freitag, 29. November, und vom Dienstag, 3. November, bis Donnerstag, 5. November, jeweils um 10 Uhr im Musiktheater im Revier am Kennedyplatz. Die Oper dauert 60 Minuten.

Die Darsteller zeigen sich in schönster Spiellaune: Präsentiert wird die Geschichte des mutigen Konrads (Dongmin Lee), einer karierten Katze (die Puppe wird gespielt von Benjamin Hoffmann) und eben den drei miesen, fiesen Kerlen, die in einem Geisterschloss ihr Unwesen treiben. Ein Gespenst (Anke Sieloff), ein dickes Ungeheuer (John Lim) mit böser Miene und der dritte Fiesling (Piotr Prochera als bleicher Nachtmahr), der in seiner Kostümierung durch weiße Plateauschuhe, langes wallendes Haar und eine getönte Brille auch irgendwie an einen verstaubten Hippie erinnert, sorgen für Unruhe und Angst. Erschrockene Wanderer (ebenfalls Benjamin Hoffmann) mussten regelmäßig von einem Sanitätertrupp abgeholt werden. Als die Sanitäter schließlich selbst im Krankenhaus landen, entscheidet sich Konrad, dem Schrecken ein Ende zu setzen. Mit Hilfe von Gespensterkugeln, die ihm seine Eltern mitgaben, versucht er, die Fieslinge im Wald zu überlisten, was ihm mit Hilfe der Katze gelingt.

Schauspieler schlüpfen in etliche Rollen

Konrad (Dongmin Lee) kann das gruselige Gespenst (Anke Siieloff) nicht mehr schrecken. . Foto: Björn Hickmann/ stage picture

Es fällt kaum auf, dass die Akteure während der einstündigen Vorführung teilweise in mehrere Rollen schlüpfen. Ob als verschleiertes Gespenst oder als Mutter, ob als intellektueller Vater oder als Bösewicht – die Charaktere können durchweg überzeugen, auch stimmlich. Schnell ist zu erkennen, wer auf der guten und wer auf der bösen Seite steht, auch wenn die Handlung für Kinder zwischen fünf und acht Jahren sicher komplex ist. Es hilft, dass Sprachpassagen und Dialoge zwischendurch die Handlung verdeutlichen. Letztendlich gibt es auch noch eine auffordernde Botschaft, die alle Darsteller eindringlich ans begeisterte Publikum richten: „Das Beste ist, wenn man keine Angst verspürt und einfach mutig ist!“

Positive Rückmeldungen des Publikums

Bein Publikum, ergibt eine kurze Nachfrage nach dem Happy End, kommt die Kinderoper gut an: Julie Gunther, die mit ihrer Tochter Romy (6) das Geschehen verfolgt hat, lobt die „gruselig und spannend gestaltete Geschichte für Kinder, die sich am Ende gut auflöst“. Trudi und Aurich Wörthmann haben ebenfalls an der Kinderoper Gefallen gefunden. „Auf jeden Fall eine interessante Handlung. Mutig zu sein und sich nicht einschüchtern zu lassen, ist eine gute Botschaft.“