Goudi, Mariam und Mary (von links), alle drei an der Gesamtschule Ückendorf, hier mit der stellvertretenden Teamleiterin Genta Bueleshkaj, haben die Möglichkeiten der Bibliothek bereits ausführlich genutzt.

Bildung GSÜ will Gelsenkirchener Bibliothek als Lernort mehr nutzen

Gelsenkirchen. Die Gesamtschule Ückendorf hat eine Bildungspartnerschaft mit der Stadtbibliothek geschlossen. Es geht um Lesemotivation und Recherchefähigkeiten

Die Gesamtschule Ückendorf und die Stadtbibliothek wollen ihre Zusammenarbeit (wieder) intensivieren und sind dafür nun offiziell eine Bildungspartnerschaft eingegangen. Viele Oberstufenschüler sind bereits jetzt regelmäßig zu Gast im Lern- und im Medienzentrum, nutzen die Ruhe beim Lernen und das Internet hier. Künftig sollen jedoch noch mehr Schüler von den Möglichkeiten des Bildungszentrums als außerschulischem Lernort und den Strukturen profitieren.

Schrittweise Heranführung ab Klasse 5

So ist zum Auftakt der Zusammenarbeit vor allem das Ziel, Heranwachsende ab Klasse 5 zum Lesen zu motivieren. Dies soll „unter anderem durch Führungen durch die Bibliothek geschehen, an deren Ende ein Bibliotheksausweis angeboten wird und die Kinder sich ein Buch zum Mitnehmen aussuchen, das sie später im Unterricht vorstellen“, erläutert Lehrerin Alina Klimmasch. Für höhere Jahrgänge wird es im Rahmen von Führungen auch Anleitungen für Recherche in verlässlichen Quellen und Datenbanken geben, auch praktische Lernhilfen für Schulstoff bis zum Abitur steht zur Verfügung. Die Zusammenstellung von Medienboxen zu bestimmten Themen gehört ebenfalls zum Angebot der Bibliothek.

Schüler schätzen die Ruhe im Lernzentrum

Bianca Herms vom Team Medienzentrum und GSÜ-Schulleiter Achim Elvert bei der Unterzeichnung des Kooperationsvertrags zur Bildungspartnerschaft. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Goudi, Mary und Mariam, alle drei Oberstufenschülerinnen der Gesamtschule Ückendorf, haben die Möglichkeiten an der Ebertstraße schon ausgiebig genutzt fürs Lernen und auch Recherchen für Facharbeiten. „Vor allem die Ruhe hier beim Lernen ist gut“, versichert Mariam. Schulleiter Achim Elvert weiß, dass seine Schülerschaft das Angebot gern annimmt. „Wenn ich samstags in die Bibliothek gehe, treffe ich immer wieder Schüler hier.“

Zum Programm gehört zudem die Einführung in den Umgang mit neuen Medien. Das Thema Medienkompetenz ist mittlerweile als Lernziel im Schulgesetz verankert. Zwar läuft das auch in der Schule, auch die Kooperation mit der Bibliothek soll dank der guten Ausstattung des Medienzentrums wichtige Bausteine dafür liefern.

