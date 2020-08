Gruppen helfen, an Demenz Erkrankte besser zu integrieren

Gelsenkirchen Das Kontaktbüro Pflegeselbsthilfe der Alzheimergesellschaft in Gelsenkirchen vermittelt Selbsthilfegruppen für Angehörige von Demenzkranken.

Immer mehr Menschen erkranken an Demenz. „4000 sind es zurzeit in Gelsenkirchen, 1,7 Millionen in Deutschland“, sagt Andrea Hundert, Leiterin der Caritas-Fachstelle Demenz und Leiterin des Kontaktbüros Pflegeselbsthilfe der Alzheimergesellschaft in Gelsenkirchen. „Wir geben Informationen, haben Hilfsangebote und wollen Angehörigen helfen, die Krankheit zu verstehen und mit ihr zu leben.“

Wenn man zum ersten Mal mit dem Krankheitsbild konfrontiert sei, könne man es kaum einordnen. „Niemand wird mit dem Wissen um Alzheimer geboren“, so Andrea Hundert. „Man tut die Veränderungen als Tüddeligkeit ab. Es ist auch schmerzhaft zu ertragen, wenn der liebste Mensch sich verändert.“

Viele Unterstützungsangebote wegen Corona weggebrochen

Noch dazu habe Corona die ambulanten Hilfen für Angehörige auf Eis gelegt. „Das war absolut desaströs.“ Die Hilfsmöglichkeiten seien weitgehend weggebrochen. „Zum Glück kommen jetzt die Versorgungsmöglichkeiten Stück für Stück zurück.“

Ein großes Anliegen der Demenz-Fachstelle und des Kontaktbüros sei es, gegen das Schamgefühl von Betroffenen und Angehörigen zu kämpfen. Sie müssten definitiv besser in die Gesellschaft integriert werden. Das gelte im Übrigen auch für andere Menschen mit mentalen oder gesundheitlichen Einschränkungen.

17 Selbsthilfegruppen in Gelsenkirchen

Wer bei der Caritas-Fachstelle Demenz oder im Kontaktbüro anruft, bekommt ganz schnell gezielt Hilfe. Es gibt 17 Selbsthilfegruppen in Gelsenkirchen, an die man sich wenden kann. Eingeladen sind alle, die mit betroffenen Familien zu tun haben, also nicht nur direkte Angehörige.

Je nach Bedarf und individueller Situation gibt es spezielle Gruppen, zum Beispiel die der pflegenden und betreuenden Männer - mit einem Mann als Leiter -- , einen Gesprächskreis türkischsprachiger Menschen und eine Selbsthilfegruppe für demenzkranke junge Menschen. Die Fachstelle Demenz in der Kirchstraße 51 ist zu erreichen unter Tel. 0209/1580646, die Alzheimer Gesellschaft in der Vattmannstraße 2-8, unter Tel. 0209/1693538.

