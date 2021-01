Gruppe prügelt auf Gelsenkirchener (16) am Bahnhof ein

Ein 16-Jähriger ist am Sonntag, 3. Januar, am Gelsenkirchener Hauptbahnhof von einer Gruppe verprügelt worden. Strafverfahren gegen zwei mutmaßliche Täter wurden eingeleitet.

Gelsenkirchen-Altstadt Ein 16-Jähriger ist am Gelsenkirchener Hauptbahnhof von einer Gruppe verprügelt worden. Strafverfahren gegen zwei mutmaßliche Täter.

Die Gelsenkirchener Polizei hat gegen zwei Jugendliche Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet: Dem Duo wird vorgeworfen, am Sonntag, 3. Januar, zusammen mit weiteren Mittätern, einen 16-Jährigen verprügelt zu haben.

Gelsenkirchener Polizisten stellen fünf Personen nach Fahndung

Die Polizei ist am Sonntag gegen 19.30 Uhr wegen einer Schlägerei zum Hauptbahnhof Gelsenkirchen geeilt. Ein 16-jähriger Gelsenkirchener war dort von einer größeren Personengruppe bedrängt, geschlagen und getreten worden. Der Teenager wurde leicht verletzt. Als die Beamten am Busbahnhof eintrafen, flüchteten die Schläger in unterschiedliche Richtungen.

Jugendlicher beleidigen Beamte, einer spuckt Gelsenkirchener Polizistin an

Bei der anschließenden Fahndung stießen Polizisten auf fünf Personen. Die Identität der Verdächtigen wurde festgestellt. Dabei wurden die Beamten von einem beteiligten 14-jährigen und einem 15-jährigen Gelsenkirchener massiv beleidigt. Die Polizisten nahmen die beiden Jugendlichen mit zur Wache. Der 15-Jährige schlug und trat nach den Beamten, der 14-Jährige spuckte eine Polizistin an.

Die beiden Teenager wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, ein Strafverfahren eingeleitet.

