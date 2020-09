Blaulicht Gruppe greift Gelsenkirchener an und verletzt ihn schwer

Gelsenkirchen. Eine Gruppe von sechs bis acht Personen ging im Park auf einen Gelsenkirchener los. Das Opfer muss stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Eine Gruppe von sechs bis acht Personen hat am Freitagabend einen 36-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Der Gelsenkirchener saß gegen 22 Uhr in einer Parkanlage an der Hochstraße auf einer Bank. Die Täter näherten sich aus Richtung Freiheit. Sie zogen den 36-Jährigen von der Bank, schlugen ihn und traten auf ihn ein. Zwei Tatzeugen (45 und 58 Jahre alt) eilten zur Hilfe. Auch sie wurden geschlagen und erlitten leichte Verletzungen.

Gelsenkirchener musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus

Der Schwerverletzte wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen, die beiden Helfer mussten sich nicht ärztlich behandeln lassen. Die Täter waren zwischen 16 und 20 Jahre alt. Lediglich einer von ihnen kann genauer beschrieben werden. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und hat eine schmale Statur. Seine Haare sind lang, schwarz, lockig und an den Seiten rasiert. Am Tatabend trug er eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter 0209365-7512 (Kriminalkommissariat 15) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.