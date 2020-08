Gründerinnen-Workshop bei der IHK in Gelsenkirchen

Ein kostenloser Workshop in Gelsenkirchen bietet Hilfe für Frauen an, die sich selbstständig machen wollen. Start: 24. August bei der IHK Nord Westfalen, Rathausplatz 7 im Stadtteil Buer.

Für Frauen, die darüber nachdenken, sich beruflich umzuorientieren, könnte der Workshop der Kampagne „Mutig.Clever.Gründerin!“ hilfreich sein. Denn am Montag und Dienstag, 24. und 25. August, gehen die Teilnehmerinnen von jeweils 9.30 bis 16.30 Uhr in der IHK Nord Westfalen (Rathausplatz 7, Buer) in Gelsenkirchen auf eine Entdeckungsreise: Einzeln und in Gruppen erarbeiten sie sich im Workshop ihre individuellen beruflichen Möglichkeiten. Sie entdecken ihre besonderen Talente, Begabungen und Fähigkeiten und erfahren, wie frau den Grundstein für die Selbstständigkeit legt.

Anmeldefrist zum Gelsenkirchener Gründerinnen-Workshop endet am 21. August

Der Workshop beginnt am 24. August und wird am Folgetag zur gleichen Uhrzeit fortgesetzt. Die Teilnahme ist kostenlos. Coronabedingt ist die Teilnehmerinnenzahl auf neun Personen begrenzt. Um Anmeldung bis zum 21. August unter der Rufnummer 0209 155 1663 oder per Mail an info@mutig-clever-gruenderin.de wird gebeten.

„Mutig.Clever.Gründerin!“ ist eine Kampagne der Wirtschaftsberatung B3-Beyrow, die Frauen in der Emscher-Lippe-Region ermutigen soll, sich selbstständig zu machen. Weitere Infos, auch zur Veranstaltung, unter www.mutig-clever-gruenderin.de.