Grothusstraße: Teil-Sperrung trifft viele Gelsenkirchener

Wegen Kanalarbeiten kommt es an der Grothusstraße in Gelsenkirchen ab Mittwoch zu einer Sperrung.

Gelsenkirchen Wegen Kanalarbeiten kann die Gelsenkirchener Hauptverkehrsader nur in einer Richtung befahren werden. So lange dauert die Baustelle.

Wegen eines defekten Abwasserkanals muss vom kommenden Mittwoch, 24. Januar, an die Grothusstraße in Gelsenkirchen in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Horst für voraussichtlich zwei Wochen gesperrt werden.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Betroffen ist der Bereich vor der Kanalbrücke aus südlicher Richtung kommend. Im Auftrag der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen (AGG) wird während der Zeit die linke Fahrspur nicht genutzt werden können. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Das Fertigstellungstempo ist witterungsabhängig. Die Stadt kalkuliert mit etwa zwei Wochen bis zur Fertigstellung und Freigabe der Spur. Autofahrer werden um erhöhte Aufmerksamkeit in dem Bereich gebeten.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen