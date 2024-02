„Das aktuelle System kann daher weder auf Bundesebene noch auf europäischer Ebene gewünscht sein“: In einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (re.) hat Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge (li.) deutlich gemacht, welche gesetzlichen Änderungen es bräuchte, um eine „Aushöhlung“ der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit zu unterbinden.