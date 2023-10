Großes Trümmerfeld auf der A2: Ferrari wird völlig zerstört

Gelsenkirchen. Bei einem schweren Unfall auf der A2 ist ein Ferrari völlig zerstört worden. Weitere Autos wurden durch Trümmerteile beschädigt.

Bei einem Unfall auf der A2 in Richtung Oberhausen hat sich am Samstagabend ein Ferrari überschlagen. Er landete neben der Leitplanke und wurde vollständig zerstört. Der Fahrer blieb unverletzt.

Schwerer Unfall auf der A2: Trümmerteile im großen Radius

„Beim Eintreffen fanden sich Trümmerteile in einem großen Radius neben der Fahrbahn“, teilt die Feuerwehr Gelsenkirchen mit. Der Wagen lag völlig zerstört auf dem Grünstreifen, der Fahrer stand „gefasst neben der Unfallstelle“, heißt es in der Pressemitteilung. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus

Weitere Autos wurden durch das Überfahren der Trümmerteile beschädigt. Die Fahrer blieben unverletzt. (ck)

