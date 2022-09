Große Vorfreude auf Axel Prahl, Götz Alsmann und Ingo Appelt

Gelsenkirchen. Veranstalter Emschertainment hat sein Programm für 2022/23 vorgestellt: Axel Prahl, Götz Alsmann und Ingo Appelt kommen nach Gelsenkirchen.

Axel Prahl ist nicht nur einer der beliebtesten Kommissare in der ARD-Krimireihe „Tatort“, er ist auch ein verdammt guter Musiker. Im zweiten Quartal 2023 (der genaue Termin steht noch nicht fest) tritt er gemeinsam mit dem neunköpfigen Inselorchester in der Heilig-Kreuz-Kirche in Ückendorf auf. Dies ist nur einer von zahlreichen Leckerbissen, mit denen der Gelsenkirchener Veranstalter Emschertainment dem Publikum in den kommenden Monaten die Kultur wieder schmackhaft machen will.

Betagte Emscher-Lippe-Halle wird nicht mehr als Kulturspielstätte genutzt

„Wir haben wieder ein schönes, dichtes Programm zusammenbekommen und hoffen, dass sich die Leute auf die Karten stürzen werden“, erklärte Emschertainment-Geschäftsführer Helmut Hasenkox bei der Programmvorstellung in der „Kaue“ in Schalke. Diese zählt neben der Heilig-Kreuz-Kirche und dem Bürgerforum im Hans-Sachs-Haus zu den drei Stammspielstätten des Unternehmens. Die in die Jahre gekommene und zuletzt anderweitig genutzte Emscher-Lippe-Halle (Impfzentrum, Flüchtlingsunterkunft) hat als Kulturort hingegen endgültig ausgedient.

Mit Blick auf die zurückliegenden zweieinhalb Corona-Jahre stellte Hasenkox für sein Team und sich selbst erleichtert fest, dass „wir nun endlich wieder richtig arbeiten können“. Jedoch seien die Auswirkungen ebenso nachhaltig wie schmerzhaft spürbar. Tausende hätten bundesweit die Veranstaltungsbranche verlassen. Vor allem freischaffende Mitarbeitende wie Bühnen- und Tontechniker oder Tourneebegleiter hätten sich in ihrer wirtschaftlichen Not aufgrund der Pandemie-Zwangspausen beruflich umorientiert. „Und die meisten von ihnen kehren jetzt auch nicht wieder zurück“, weiß Hasenkox.

Markt wird von einer Flut verschobener Veranstaltungen überschwemmt

Zu diesen personellen Verwerfungen kommen zwei weitere Probleme hinzu. Erstens: Der Markt wird derzeit überschwemmt mit einer Flut von alten Veranstaltungen. Diese sollten eigentlich 2020 oder 2021 stattfinden, mussten aber teils mehrmals verschoben werden. Die Tickets behielten ihre Gültigkeit. Jetzt finden geballt zahlreiche dieser Nachholtermine statt. „Wir schieben von denen noch rund ein Dutzend vor uns her“, sagt Hasenkox. Und wer jetzt noch so viele alte Karten hat, der kauft sich nicht mit großem „Hurra“ zahlreiche neue. Es sei ein gewisser Übersättigungseffekt zu verspüren.

Zweites Problem ist die allgemeine Kaufzurückhaltung vieler Menschen. Vor allem der Ukraine-Krieg und die in der Folge explodierten Gas-, Strom-, Benzin- und Lebensmittelpreise seien dafür verantwortlich. „Es hat sich gezeigt, dass unsere Branche extrem an den volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen hängt. Sind diese schlecht, wird immer als erstes im Kultur- und Freizeitmarkt gespart“, weiß Hasenkox.

In den Monaten vor Weihnachten werden 65 Prozent aller Tickets verkauft

Und trotz alledem ist er guter Dinge. Denn die bisherigen Veranstaltungen nach der Sommerpause seien allesamt gut gelaufen. Und bald starte ja auch noch das wichtige Weihnachtsgeschäft. „Das Hauptmotiv, Karten für unsere Veranstaltungen zu kaufen, ist nicht der eigene Besuch. Nein, sie werden meistens als Geschenk genutzt – vor allem zu Weihnachten“, so der Geschäftsführer. So verwundert es auch nicht, dass Emschertainment 65 Prozent aller im Jahr verkauften Tickets immer von Oktober bis Dezember absetzt.

Von Johann König über Stoppok bis Lisa Feller

Bis Mitte 2023 planen Hasenkox & Co derzeit mit 64 Veranstaltungen. „Es können aber noch weitere hinzukommen“, sagt er. Zu den bevorstehenden Highlights zählen sicherlich die Auftritte von Wolfgang Trepper (28. Oktober), Lisa Feller (6. November), Stoppok (26. November) oder Götz Alsmann (27. November, alle Heilig-Kreuz-Kirche). Für das kommende Jahr haben sich bereits Pawel Popolski (20. Januar), Hennes Bender (4. Februar), Hagen Rether (17. Februar), Johann König (17. März), Ingo Appelt (18. März) und Olaf Schubert (24. März, alle Heilig-Kreuz-Kirche) angekündigt.

Vor der Corona-Pandemie hatte Emschertainment immer rund 130 Veranstaltungen pro Jahr gestemmt. „Es ist aber noch nicht klar, wann wir wieder in unsere gewohnte Schlagzahl zurückfinden werden“, so Hasenkox. Das entscheide zum Großteil auch die kommende Nachfrage der Kundschaft.

Das sind die nächsten Termine in Gelsenkirchen

Am Mittwoch, 21. September, gastieren die Kings of Floyd in der „Kaue“ an der Wilhelminenstraße in Schalke. Diese Tribute-Band verneigt sich vor ihren großen Idolen von Pink Floyd. Zu hören gibt es die Songs aus Kultalben wie „Dark Side of the Moon“ oder „The Wall“. Los geht’s ab 20 Uhr. Karten ab 36 Euro gibt es noch an der Abendkasse.

Am Samstag, 24. September, präsentiert Gerburg Jahnke dann gemeinsam mit Nito Torres und Gitarrist Peter Engelhardt ab 19 Uhr „Die Abrechnung“. Restkarten ab 32 Euro gibt es im Hans-Sachs-Haus.

Karten für alle Events in den kommenden Monaten im Netz unter: www.emschertainment.de.

