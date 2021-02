Teil des Emscher-Umbaus in Gelsenkirchen: Emschergenossenschaft und Abwassergesellschaft arbeiten gemeinsam.

Emscherumbau Großbaustelle am Berger Feld: Emscher-Umbau nimmt Gestalt an

Gelsenkirchen. Im südlichen Bereich des Berger Feld bauen Emschergenossenschaft und Abwassergesellschaft Gelsenkirchen für den Emscher-Umbau. So sind die Pläne.

Großbaustelle im südlichen Bereich des Berger Feld in Gelsenkirchen: Derzeit findet dort als Teil des Emscher-Umbaus eine gemeinsame Maßnahme von Emschergenossenschaft und Abwassergesellschaft Gelsenkirchen (AGG) statt. Die Emschergenossenschaft baut eine Regenwasserbehandlungsanlage an ihrem Pumpwerk Berger Feld, die AGG entflechtet das Kanalnetz in der Emscherstraße. Dauer der Maßnahme: bis April 2022. Im Bereich der Adenauerallee und der Emscherstraße kann es im Zuge der Baumaßnahme zur Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Großbaustelle am Berger Feld: Emscher-Umbau nimmt in Gelsenkirchen Gestalt an

Zum Hintergrund: Eine Regenwasserbehandlungsanlage dient – stark vereinfacht – der Trennung von sauberem Regenwasser und schmutzigem Abwasser. Mit Hilfe der Regenwasserbehandlungsanlagen erhalten die Gewässer weitestgehend sauberes Wasser, während die Abwasserkanäle und insbesondere die Kläranlagen entlastet werden.

Die Regenwasserbehandlungsanlage, die die Emschergenossenschaft nun baut, ist insgesamt zirka 70 Meter lang und zehn Meter breit. Über einen ebenfalls neu zu bauenden Anschlusskanal mit einer Länge von knapp 200 Metern und einem Innendurchmesser von 1,60 Meter werden künftig zirka 195 Liter Abwasser pro Sekunde in den großen Abwasserkanal Emscher (AKE) eingeleitet. Für den Bau der genannten Bauwerke werden derzeit im Bereich der Adenauerallee Bohrpfähle mit Durchmessern von 1,20 Meter etwa 18 Meter tief in die Erde gebracht.

AGG baut insgesamt 50 Meter für die Entflechtung des Kanalnetzes

Für die Entflechtung des Kanalnetzes in der Emscherstraße baut die AGG insgesamt 50 Meter Kanal, davon 35 Meter mit einem Innendurchmesser von 1,20 Meter und 15 Meter mit einem Innendurchmesser von 30 Zentimetern. Im Kreuzungsbereich der Emscherstraße/Adenauerallee entsteht ein Schachtbauwerk, um den neuen Abwasserkanal (1,20 Meter Durchmesser) an den bereits vorhandenen Zulaufkanal zum Pumpwerk an der Emscherstraße anzuschließen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Emschergenossenschaft und Lippeverband betreiben in Gelsenkirchen zwei Kläranlagen, zwei Abwasservorbehandlungsanlagen, 29 Pumpwerke, 17 Sonderbauwerke wie Hochwasser- oder Regenrückhaltebecken und rund 43,3 Kilometer Kanäle (22,4 davon Emscher). Außerdem unterhält der Verband in Gelsenkirchen rund 48,1 Kilometer Wasserläufe, wovon rund 8,3 davon zur Emscher zählen.