Groß-Razzia nach Angriff von BVB- und RWE-Fans auf Schalker

Vor dem Hintergrund einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Fußball-Fans im Februar diesen Jahres führt die Polizei Gelsenkirchen seit Dienstagmorgen, 23. Mai 2023, 6 Uhr, erneute Durchsuchungen in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen durch.

Erneut rückte die Polizei in mehreren NRW-Städten gleichzeitig aus, um mögliches Beweismaterial zu sichern, dass helfen soll, einen brutalen Angriff von Fans aus dem BVB- und dem Rot-Weiss-Essen-Lager auf Anhänger des FC Schalke 04 aufzuklären.

Um 6 Uhr morgens schlugen die Einsatzkräfte zu und vollstreckten ein weiteres Mal die von der Staatsanwaltschaft beantragten Durchsuchungsbeschlüsse in weiteren 25 Objekten in Gelsenkirchen, Essen, Dortmund, Unna, Herne, Münster, Velbert, Gronau und Gevelsberg. Unterstützung erhält die Polizei Gelsenkirchen dabei zum Teil auch wieder von örtlichen Einsatzkräften.

Hintergrund des Polizeieinsatzes ist der Überfall Dortmunder und Essener Hooligans auf die organisierte Fangemeinde des FC Schalke vor im Februar. Mit zahlreichen Einsatzkräften untersuchten die Ermittler schon Anfang März 27 Objekte, vor allem in Essen und Dortmund, aber auch in Schwelm, Bergheim, Gladbeck, Beelen, Bottrop und Gelsenkirchen. Dabei schlugen die Beamten teilweise Fenster und Türen ein, unter den durchsuchten Objekten war auch ein Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen.

Ein Handyvideo verbreitete sich kurz nach dem Angriff im Februar im Eiltempo. Zu sehen ist ein Reisebus an der Daimlerstraße in Gelsenkirchen, dazu viele Menschen, die sich prügeln und wegrennen. Personen, die der Fanszene von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen nahestehen, überfielen Fans des FC Schalke 04, die gerade in den Bus steigen wollten, um nach Berlin um Auswärtsspiel der Profis beim 1. FC Union Berlin zu fahren.

Bei der Massenschlägerei seien unter anderem Baseballschläger und sonstige Schlagwerkzeuge genutzt worden. Bei den ersten Razzien nach hatte die Polizei laut dem Düsseldorfer Innenministerium „umfangreiches Beweismaterial gefunden“. Darunter seien Böller, Feuerwerkskörper, „szenetypische Schutzbewaffnung und Sturmmasken“ und Messer gewesen, aber auch Testosteron-Ampullen und Krankschreibungen für die Tage nach der Attacke.

